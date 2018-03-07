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قوات الجيش السورى تسيطر على أكثر من نصف مساحة الغوطة الشرقية

الأربعاء، 07 مارس 2018 08:30 م
قوات الجيش السورى تسيطر على أكثر من نصف مساحة الغوطة الشرقية القوات السورية - أرشيفية





(أ ش أ)
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سيطرت قوات الجيش السورى على أكثر من نصف مساحة الغوطة الشرقية ، وذلك حسبما ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان .

وأشار المرصد، وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء، إلى أن قوات الجيش السورى استعادت تماما على بلدة بيت سوى الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة.

وأعلن المرصد مقتل 45 مدنيا على الأقل معظمهم جراء غارات استهدفت بلدات عدة فى الغوطة الشرقية المحاصرة.

 


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الجيش السورى يستعيد السيطرة على بلده بيت سوى بالغوطة الشرقية

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