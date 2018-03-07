قوات الجيش السورى تسيطر على أكثر من نصف مساحة الغوطة الشرقية

قوات الجيش السورى تسيطر على أكثر من نصف مساحة الغوطة الشرقيةالأربعاء، 07 مارس 2018 08:30 م
القوات السورية - أرشيفية
(أ ش أ)
إضافة تعليق
سيطرت قوات الجيش السورى على أكثر من نصف مساحة الغوطة الشرقية ، وذلك حسبما ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان .
وأشار المرصد، وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء، إلى أن قوات الجيش السورى استعادت تماما على بلدة بيت سوى الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة.
وأعلن المرصد مقتل 45 مدنيا على الأقل معظمهم جراء غارات استهدفت بلدات عدة فى الغوطة الشرقية المحاصرة.
إضافة تعليق
الصراع النووى القادم.. إيران ترفض المساس ببرنامجها الصاروخى.. وزير خارجية فرنسا يعود من طهران حاملا الرفض على تعديل الاتفاق النووى.. واشنطن تهدد بالانسحاب مجددا.. و"ظريف" يلجأ لإدارة أوباما للاحتفاظ بالصفقة
مطالب برلمانية بتطبيق غرامة التخلف عن الادلاء بالصوت فى الانتخابات الرئاسية.. سوزى ناشد: المشاركة التزام وواجب واطنى والغرامة وضعت لممارسة الحقوق السياسية.. وخبير دستورى: صعب تنفيذها
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة