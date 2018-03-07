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قطان: الانتخابات الرئاسية المصرية سبب تأجيل القمة العربية إلى أبريل

الأربعاء، 07 مارس 2018 08:49 م
قطان: الانتخابات الرئاسية المصرية سبب تأجيل القمة العربية إلى أبريل وزير الدولة السعودى للشئون الإفريقية أحمد بن عبد العزيز





كتب مصطفى عنبر
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 قال وزير الدولة السعودى للشئون الإفريقية أحمد  بن عبد العزيز قطان، أن القمة العربية المقبلة فى دورتها الـ29 ستعقد فى العاصمة السعودية "الرياض" خلال شهر أبريل المقبل، مشيرا إلى أن هناك مشاورات تجرى حاليا بين الدول العربية لتحديد تاريخ انعقادها، بعد الانتخابات الرئاسية المصرية.
 
 
وقال قطان، فى مؤتمر صحفى مشترك عقده الوزير أحمد قطان مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مساء اليوم في ختام أعمال الدورة الـ149 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب التى عقدت برئاسة السعودية، أنه تقرر اقتراح موعد آخر للقمة.
 
وأوضح الوزير قطان، أن القمة العربية المقبلة كان من المفترض أن تعقد أواخر مارس الجارى كما جرت العادة، إلا أن موعد الانتخابات الرئاسية فى مصر استدعى اقتراح موعد آخر، لكن هذا الموعد لم يتناسب مع الأردن الرئيس الحالى للقمة، لذلك فإن هناك مشاورات لتحديد موعد لعقدها فى شهر أبريل المقبل.
 
 

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