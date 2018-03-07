video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 08 مارس 2018 01:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

فيديو.. 15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق محول كهرباء بالجيزة

الأربعاء، 07 مارس 2018 07:39 م
فيديو.. 15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق محول كهرباء بالجيزة حريق - أرشيفية





كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

دفع رجال الحماية المدنية بالجيزة، بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق الذى شب بأحد محولات محطة الشيخ زايد بأكتوبر، نتيجة الأحمال الزائدة وماس كهربائى، حيث يواصل رجال الإطفاء السيطرة على الحريق دون وقوع أى خسائر فى الأرواح.

 

وكشف مصدر أمنى عن أنه تم فصل التيار الكهربى بعد اشتعال النيران فى محول 3 جهد 66/220 ك.ف بمحطة محولات الشيخ زايد جهد 220 ك.ف وذلك لتأمين إطفاء الحريق أثناء عمليات الإطفاء، تحسبًا لامتداد النيران فى المحول 4 جهد 66/ 220 ك.

 

تلقت الغرفة العامة بالحماية المدنية بالجيزة إخطارًا يفيد بوقوع انفجار فى محول بمحطة شركة الكهرباء ما أدى إلى اشتعال النيران نتيجة الأحمال الزائدة وماس كهربائى حيث تم الدفع بـ8 سيارات إطفاء حريق والتى تقوم بمحاولة السيطرة على الحريق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انفجار محول كهرباء بمحطة الحى السادس فى 6 أكتوبر نتيجة أحمال زائدة

اخبار الحوادث

حريق

محول كهرباء

شركة الكهرباء

اكتوبر

امن الجيزة




لا تفوتك
بيت ساويرس يتفوق على البيت الأبيض.. ثروة "ناصف" تتجاوز ضعف ممتلكات ترامب

بيت ساويرس يتفوق على البيت الأبيض.. ثروة "ناصف" تتجاوز ضعف ممتلكات ترامب

11 لجنة تسوية عسكرية للموقف التجنيدى بالخارج.. اعرف العناوين والأرقام

11 لجنة تسوية عسكرية للموقف التجنيدى بالخارج.. اعرف العناوين والأرقام

لبيك اللهم لبيك.. "التضامن": بدء اختيار مشرفى حجاج الجمعيات السبت.. عدم تجاوز سن الستين أهم الشروط.. إلزام المقصرين فى خدمة زوار بيت الله بسداد كامل اشتراك الرحلة.. والانتهاء من تعاقدات الفنادق لـ12 ألف حاج

لبيك اللهم لبيك.. "التضامن": بدء اختيار مشرفى حجاج الجمعيات السبت.. عدم تجاوز سن الستين أهم الشروط.. إلزام المقصرين فى خدمة زوار بيت الله بسداد كامل اشتراك الرحلة.. والانتهاء من تعاقدات الفنادق لـ12 ألف حاج

الزمالك يسعى للتغلب على عدة أزمات فى ضربة البداية بالكونفدرالية.. سوء أرضية ملعب ديتشا الإثيوبى.. مواجهة منافس مجهول.. المشاركة الأفريقية الأولى لجلال و11 لاعباً.. وتحقيق نتيجة إيجابية قبل العودة أبرز التحديات

الزمالك يسعى للتغلب على عدة أزمات فى ضربة البداية بالكونفدرالية.. سوء أرضية ملعب ديتشا الإثيوبى.. مواجهة منافس مجهول.. المشاركة الأفريقية الأولى لجلال و11 لاعباً.. وتحقيق نتيجة إيجابية قبل العودة أبرز التحديات

لوبوان الفرنسية: حفيد حسن البنا طارق رمضان انتحل صفات أكاديمية وجامعية

لوبوان الفرنسية: حفيد حسن البنا طارق رمضان انتحل صفات أكاديمية وجامعية

رئيس البنك الأهلى: أصدرنا شهادات "أمان" بـ3.5 مليون جنيه فى 3 أيام

رئيس البنك الأهلى: أصدرنا شهادات "أمان" بـ3.5 مليون جنيه فى 3 أيام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة