فيديو.. 15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق محول كهرباء بالجيزة







كتب بهجت أبو ضيف

دفع رجال الحماية المدنية بالجيزة، بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق الذى شب بأحد محولات محطة الشيخ زايد بأكتوبر، نتيجة الأحمال الزائدة وماس كهربائى، حيث يواصل رجال الإطفاء السيطرة على الحريق دون وقوع أى خسائر فى الأرواح.

وكشف مصدر أمنى عن أنه تم فصل التيار الكهربى بعد اشتعال النيران فى محول 3 جهد 66/220 ك.ف بمحطة محولات الشيخ زايد جهد 220 ك.ف وذلك لتأمين إطفاء الحريق أثناء عمليات الإطفاء، تحسبًا لامتداد النيران فى المحول 4 جهد 66/ 220 ك.

تلقت الغرفة العامة بالحماية المدنية بالجيزة إخطارًا يفيد بوقوع انفجار فى محول بمحطة شركة الكهرباء ما أدى إلى اشتعال النيران نتيجة الأحمال الزائدة وماس كهربائى حيث تم الدفع بـ8 سيارات إطفاء حريق والتى تقوم بمحاولة السيطرة على الحريق.