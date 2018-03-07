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فيديو.. شريف الجبلى: مصر لم تستفد بشكل كامل من منظمة الكوميسا حتى الآن

الأربعاء، 07 مارس 2018 08:01 م
فيديو.. شريف الجبلى: مصر لم تستفد بشكل كامل من منظمة الكوميسا حتى الآن الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة التعاون الإفريقى باتحاد الصناعات





كتب أيمن رمضان
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قال الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات، إن مصر لم تستفد بشكل كامل من مشاركتها فى منظمة الكوميسا نظراً لوجود مشاكل داخلية تتمثل فى عدم تطبيق بعض الدول الأعضاء مثل إثيوبيا والجزائر اتفاقية "الكوميسا"، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل داخل أفريقيا، مشيراً إلى أن مصر والسودان هما أكبر دولتان تصدران داخل المنظمة نظراً لموقعهما.

وأضاف "الجبلى"، خلال حواره مع الإعلامى أيمن صلاح، ببرنامج "أسواق وأعمال"، المذاع عبر فضائية "ON live"، أن حجم الصادرات المصرية إلى أفريقيا فى عام 2016 بلغ 1,08 مليار دولار ، وتابع:"وهذا الرقم من الممكن أن يتضاعف لعشر مرات حال توفر خطوط شحن منتظمة وبأسعار مناسبة..تكلفة النقل داخل الكوميسا عالية وبخاصة النقل البرى فى إفريقيا حيت تعتبر أعلى تكلفة نقل برى فى العالم موجودة فى إفريقيا لأن السكك الحديدية ضعيفة جداً".

ولفت رئيس لجنة التعاون الإفريقى باتحاد الصناعات، إلى أن مصر كانت متواجدة بقوة فى فترة الستينيات ولكن انسحبنا تدريجاً لدرجة أن مجتمع الأعمال تجاهل إفريقيا مؤخراً حتى جاء الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جدير بالذكر أن منظمة الكوميسا تعود نشأتها لعام 1994 وانضمت مصر إلى هذه الاتفاقية فى مايو 1998 أى بعد 4 سنوات من إنشاء المنظمة التى تضم فى عضويتها 19 دولة ، وتم إلغاء الجمارك بالكامل اعتباراً من أكتوبر لعام 2000.

 


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