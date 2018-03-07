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فيديو.. أسد يهاجم طفلة بالسعودية فى فعاليات مهرجان ربيع جدة

الأربعاء، 07 مارس 2018 07:44 م
فيديو.. أسد يهاجم طفلة بالسعودية فى فعاليات مهرجان ربيع جدة لجنه هجوم الأسد على الطفلة





كتب هيثم سلامة
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تداول رواد موقع التغريدات القصيرة، فيديو لهجوم أسد على طفلة بالسعودية، أثناء فعالية مهرجان ربيع جدة، بينما أفادت وسائل إعلام سعودية، بإيقاف المهرجان بعد الواقعة، وفتح التحقيق.

ويظهر الفيديو خروج الأسد عن السيطرة بين الأطفال بينما كانوا يلهون معه، حتى تمكن من القفز فوق طفلة، وقام أحد المتواجدين بإبعاده عنها.

وأفادت وسائل إعلام سعودية، بتوجيه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، فتح التحقيق فى الواقعة وإيقاف فعاليات مهرجان ربيع جدة.

وغرد رواد موقع تويتر، عبر هاشتاج "أسد يهاجم طفلة" بالمملكة العربية السعودية، أن سبب الواقعة ترجع إلى عدم وجود حواجز، ما أدى إلى خروج الأسد عن السيطرة ومهاجمته للطفلة، بينما أشار مصطلح الحربى، عبر تغريدته بأن ما وقع هو تهاون وخطأ من الجهة المنظمة ومروض الحيوانات.


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