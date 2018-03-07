فيديو.. أبو الغيط: اجتماع الوزراء العرب هذه المرة مختلف عن المرات السابقة







كتب كريم كشك

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجلسة الختامية للدورة الـ 25 لاجتماع وزارء الخارجية العرب، حضرها 17 من الوزراء ووزراء الدول، للتأكيد على أهمية الوضع.

وأضاف أبو الغيط، "الاجتماع التشاورى دون الكشف عن تفاصيل ما دار به من موضوعات ومناقشات مطروحة، فأنه كان مختلف تمامًا عن الكثير من الاجتماعات السابقة، عدا ذلك فهو اجتماع دورى".

وأجاب أبو الغيط، على أحد المراسلين فى سؤاله على ما تم مناقشته بالقضية الفلسطينية خلال اجتماع اليوم، قائلًا " الاجتماع حساس للغاية، ولا يجب التحدث عن أى تفاصيل عنه، بسبب أن هناك حديث من الجانب الأمريكى عن أنهم يريدون طرح مقترح أمريكى بمجلس الأمن، وبالتالى الكشف عن أى تحركات عربية قد تضر بالجانب الفلسطينى"، موضحًا أن اجتماع اليوم كان للاستماع لرئيس مجموعة العمل التى زارت بروكسل، والتقت بالوزراء الأوروبيين، حيث تم شرح الموقف والتفاعل الأوروبى مع المطالب العربية، والتأكيد على أن المجموعة العربية تثمن المواقف الأوروبية التى ظهرت أثناء اجتماع بروكسل، وعلى الجانب الآخر هناك ترقب للمبادرة أو الطرح الأمريكى المقبل.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن هناك رغبة عربية للتأثير على هذا الطرح، وإعادة صياغته بالشكل الذى يكون على الأقل متوازن بتناوله الحقوق العربية والدينية للعرب مسلمين ومسحيين، مضيفًا أن القدس لقيت مجالًا كبيرًا فى التأكيد على الموقف العربى، فلا يمكن أن يتنازل عن رفض الطرح الأمريكى وأسلوبهم فى هذا الأمر.

وأضاف أبو الغيط، أن الجانب العربى يكرر مرة أخرى الأطروحات التقليدية لمبادرة السلام الواضحة للغاية، ومطالبة المجتمع الدولى الاستمرار فى التمسك بالمواقف الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن، وهناك أمر كبير وهام للغاية نتمسك به، وهو قرار مجلس الأمن، بـ 24 ديسمبر 2017، الذى تحدث عن إقامة الدولتين جنبًا إلى جنب.