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فوربس: ثروة ناصف ساويرس تزيد مليارا و700 مليون جنيه فى آخر 24 ساعة

الأربعاء، 07 مارس 2018 12:06 م
فوربس: ثروة ناصف ساويرس تزيد مليارا و700 مليون جنيه فى آخر 24 ساعة رجل الأعمال ناصف ساويرس





كتب أحمد يعقوب
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كشفت مجلة فوربس الأمريكية، فى تقريرها الصادر اليوم حول قائمة أغنياء العالم، أن ثروة رجل الأعمال المصرى ناصف ساويرس، الذى يحتل رأس قائمة أغنى أغنياء مصر 2018، بثروة تقدر بـ6.6 مليار دولار، بما يعادل 116.16 مليار جنيه، قفزت 100 مليون دولار، بما يعادل 1.7 مليار جنيه، فى آخر 24 ساعة، لتسجل 6.7 مليار دولار اليوم مقارنة بـ6.6 مليار أمس.
 
وترصد المجلة العالمية الثروات عن طريق حصر إجمالى الأصول المملوكة لرجل الأعمال أو المستثمر، عن طريق الملكية المباشرة فى شركات متداولة فى أسواق المال العالمية، أو الشركات المعلنة بشكل رسمى، وقد دشنت "فوربس" خدمة لرصد التتبع اللحظى لثروات أغنياء العالم، تضاف للقائمة السنوية التى تصدرها فى بداية الأسبوع الأول من شهر مارس من كل عام.
 
وكشف تصنيف مجلة "فوربس" فى أحدث إصداراته، أن جيف بيزوس، صاحب شركة "أمازون" العالمية، تصدر قائمة أغنياء العالم للعام 2018، بثروة تقدر بنحو 112 مليار دولار.
 
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تقرير فوربس حول ثروة ناصف موضحا زيادتها 100 مليون دولار فى يوم واحد

 


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رجل الأعمال ناصف ساويرس

فوربس

ثروة ناصف ساويرس




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