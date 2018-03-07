عمومية البناء والأخشاب: العمالة غير المنتظمة كانت مهملة منذ 50 عاما







كتب محمود راغب

أشاد عاطف أبا زيد، أمين صندوق النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتأمين على العمالة غير المنتظمة، موضحًا أنها ليست وليدة اللحظة وسبق وطالبت بها النقابة منذ 20 عامًا.

وأشار أبا زيد، فى كلمته خلال أعمال الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، بمقر مركز التدريب المهنى التابع للنقابة العامة، إلى أنه تمت مخاطبة كل الوزراء المعنيين من أجل تعديل المادة 125 من قانون التأمينات 79، وتعديل الأجر الحكمى ليصبح 1200 جنيه للعامل الماهر بدلا من 700 جنيه، ليجد فى النهاية معاشا.

وقال أمين صندوق النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، إن العمالة غير المنتظمة لم يكن لديها أية رعاية منذ 50 عامًا، وكان كل مقاول أو مورد من شركات المقاولات مجبر بدفع 5% نسبة التأمينات على عدد من العمالة بدون اسم محددة.