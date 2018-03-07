عباس شومان: الأزهر فى المقدمة مدافعا عن التراث ومتمسكا به







كتب لؤى على- تصوير أشرف فوزى

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن توصيات مؤتمرات الأزهر تتحول إلى خطط عمل على أرض الواقع، فالأزهر نظرته للتراث الإسلامى أنه كنز وفخر نفاخر به بكل ما فيه، سلفنا الصالح حينما اجتهدوا فى المسائل اجتهدوا بما يناسب زمانهم ورفضوا أن تصبح اجتهاداتهم لكل زمان فهؤلاء هم سلفنا الصالح والذين يهاجمهم جهلاء.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر قراءة التراث بين ضوابط الفهم وشطحات الوهم والذى تنظمه كلية أصول الدين، بقاعة الأزهر للمؤتمرات بحضور قيادات الأزهر ومشاركة وفود أكثر من عشرين دولة، أن الأزهر الشريف يرفض الهجوم على الإسلام، فتراثنا الذى تطاول عليه الجهلاء عليهم أن يتركوا ساحته فالأزهر لم ولن يتخلى يوما عن رسالته ولم يتنكر لتراث المسلمين وسيبقى فى المقدمة مدافعا عن التراث متمسكا به فاضحا لكل ما تطاول عليه بجهل.