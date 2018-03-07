عامل ينتحر بقطع شرايين يده والقفز من الخامس لإصابته بأزمة نفسية فى أكتوبر

عامل ينتحر بقطع شرايين يده والقفز من الخامس لإصابته بأزمة نفسية فى أكتوبرالأربعاء، 07 مارس 2018 01:14 م
جثه-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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انتحر عامل بقطع شرايين يده، وألقى بنفسه من الطابق الخامس بمدينة 6 أكتوبر، لمروره بأزمة نفسية، وعدم حصوله على فرصة عمل.
تلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد انتحار أحد الأشخاص فى أكتوبر، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عامل قطع شرايين يده، ثم ألقى بنفسه من الطابق الخامس مما أسفر عن مفارقته الحياة.
وكشفت التحريات أن المتوفي اتصل علي والدته واخبرها بنيته الانتحار لعدم حصوله علي فرصة عمل كما أنه مصاب بأزمة نفسية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق
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