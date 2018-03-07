ضبط 99 هاربًا من أحكام قضائية وتنفيذ 818 حكما بالإسماعيلية







الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد أبو الدهب نائب مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 815 حكمًا متنوعًا منها 613حكمًا جزئيًا و24حكم مستأنف و 143 حكم غرامات، 3 هاربين من أحكام جنائية و36 حكم مخالفات وتحصيل مبلغ 4950 جنيها قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 99 متهمًا هاربا محكومًا عليه.

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.