ضبط 9 قضايا تموينية و3 متسولين وتنفيذ 250 حكمًا بمحافظة البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكن ضباط مباحث قسم التموين بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى، فى البحر الأحمر، من ضبط صاحب محل جزارة وبحوزته 14 كجم "دهون - أحشاء ضان"، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1929 جنح فسم ثان الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

كما تمكن ضباط مباحث قسم التموين من ضبط صاحب سوبر ماركت بمنطقة الأحياء – ثان الغردقة، ومقيم الأحياء – ثان الغردقة، وذلك لقيامه بالبيع أزيد من التسعيرة الجبرية سجائر، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 172 جنح أ.د. ط ثان الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

كما تم ضبط 3قضايا عدم إعلان عن أسعار، و4 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

وفى مجال قضايا التسول تمكنت مباحث البحر الأحمر من ضبط 3 متسولين بشوارع الغردقة يقومون باستقطاب المواطنين والتسول منهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

كما تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط المحكوم عليه الهارب "أحمد.ر" فى القضية رقم 793 جنايات قسم شرطة مرسى علم لسنة 2016 "مخدرات"، والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه .

كما تم ضبط الأحكام الآتية 48 محكـوم عليهـم فــى جنح الحبس الجزئى و12 محكـوم عليهـم فى جنح الحبس المستأنف، و120 محكـوم عليـهم فى جنح الغرامات الجزئية و30 محكـوم عليهـم فـى جنح الغرامات المستأنف، و39 محكوم عليهم فى جنح المخالفات، وكانت إجمـالى الأحكـام المنفذة 250 حكمًا.