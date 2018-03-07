video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 مارس 2018 06:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 9 قضايا تموينية و3 متسولين وتنفيذ 250 حكمًا بمحافظة البحر الأحمر

الأربعاء، 07 مارس 2018 12:49 ص
ضبط 9 قضايا تموينية و3 متسولين وتنفيذ 250 حكمًا بمحافظة البحر الأحمر حبس - أرشيفية





البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

تمكن ضباط مباحث قسم التموين بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى، فى البحر الأحمر، من ضبط صاحب محل جزارة وبحوزته 14 كجم "دهون - أحشاء ضان"، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1929 جنح فسم ثان الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

 

كما تمكن ضباط مباحث قسم التموين من ضبط صاحب سوبر ماركت بمنطقة الأحياء – ثان الغردقة، ومقيم الأحياء – ثان الغردقة، وذلك لقيامه بالبيع أزيد من التسعيرة الجبرية سجائر، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 172 جنح أ.د. ط ثان الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

 

كما تم ضبط 3قضايا عدم إعلان عن أسعار، و4 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

 

 وفى مجال قضايا التسول تمكنت مباحث البحر الأحمر من ضبط 3 متسولين بشوارع الغردقة يقومون باستقطاب المواطنين والتسول منهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

 

كما تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط المحكوم عليه الهارب "أحمد.ر" فى القضية رقم 793 جنايات قسم شرطة مرسى علم لسنة 2016 "مخدرات"، والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه .

 

كما تم ضبط الأحكام الآتية 48 محكـوم عليهـم فــى جنح الحبس الجزئى و12 محكـوم عليهـم فى جنح الحبس المستأنف، و120 محكـوم عليـهم فى جنح الغرامات الجزئية و30 محكـوم عليهـم فـى جنح الغرامات المستأنف، و39 محكوم عليهم فى جنح المخالفات، وكانت إجمـالى الأحكـام المنفذة 250 حكمًا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 3 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة بالبحر الأحمر

البحرالاحمر

اخبار البحرالاحمر

اخبارمصر

اخبار الحوادث

الغردقة

تنفيذ الاحكام




لا تفوتك
وزيرة التضامن: غدًا آخر موعد لتلقى طلبات حج الجمعيات باستثناء شمال سيناء

وزيرة التضامن: غدًا آخر موعد لتلقى طلبات حج الجمعيات باستثناء شمال سيناء

صور.. بدر عبد العاطى: ألمانيا ترى مصر ركيزة استقرار فى منطقة ملتهبة

صور.. بدر عبد العاطى: ألمانيا ترى مصر ركيزة استقرار فى منطقة ملتهبة

"عصفور ترامب يدق طبول الحرب".. الرئيس الأمريكى يشعل "حرب الحديد" بسلسلة تويتات عبر تويتر.. فرض ضرائب على واردات الصلب والألومنيوم القادمة لأمريكا من 110 دول.. والتدوينات سلاح مواجهة التحفز "الأوروبى – اللاتينى"

"عصفور ترامب يدق طبول الحرب".. الرئيس الأمريكى يشعل "حرب الحديد" بسلسلة تويتات عبر تويتر.. فرض ضرائب على واردات الصلب والألومنيوم القادمة لأمريكا من 110 دول.. والتدوينات سلاح مواجهة التحفز "الأوروبى – اللاتينى"

أربعة مشاهد مثيرة فى موقعة الأهلى أمام مونانا.. الأحمر يستهل رحلة استعادة الأميرة الأفريقية برباعية أمام بطل الجابون.. أزارو يُسجل خامس أهدافه الأفريقية.. السعيد يعود بثنائية.. ومروان يسجل للمرة الثانية

أربعة مشاهد مثيرة فى موقعة الأهلى أمام مونانا.. الأحمر يستهل رحلة استعادة الأميرة الأفريقية برباعية أمام بطل الجابون.. أزارو يُسجل خامس أهدافه الأفريقية.. السعيد يعود بثنائية.. ومروان يسجل للمرة الثانية

تمارين رياضية لعلاج الكرش

تمارين رياضية لعلاج الكرش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة