ضبط 3 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث القصير من ضبط عاطل بحوزته كمية من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حسام كمال، مدير أمم البحر الأحمر، إخطارا من الرائد هشام الأمير، رئيس مباحث قسم القصير، بتمكن النقيب مصطفى فاضل ضابط وحدة مباحث قسم شرطة القصير حال مروره بدائرة القسم من ضبط "سيد. ص" عاطل مقيم الملاحة القصير-البحر الأحمر وبحوزته عدد 80 قرصا من التامول المخدر ومبلغ مالى 470 جنيها وهاتف محمول حال تواجده بمنطقة الملاحة .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 176 جنح قسم القصير لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

كما تمكن النقيب محمد عسر، ضابط مباحث قسم رأس غارب، المعين خدمة كمين الزعفرانة من ضبط "مصطفى. م" عاطل مقيم 15 مايو – القاهرة وبحوزته عدد 2 قطعة صغيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 10 جرامات حال استقلاله أحد الأتوبيسات القادمة من مدينة القاهرة إلى مدينة الغردقة.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 442 جنح قسم رأس غارب لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

كذلك تمكن النقيب محمد الفقى ضابط مباحث قسم شرطة أول الغردقة حال مروره بدائرة القسم من ضبط عاطل مقيم أبوعشرة - أول الغردقة وبحوزته قطعه صغيرة الحجم من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 10 جرامات.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3029 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة.