ضبط 16 سلاح نارى و33 قضية مخدرات خلال حملة أمنية بالجيزة







كتب بهجت أبو ضيف

شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية، أستهدفت عدة بؤر إجرامية، بأنحاء المحافظة، وتمكن رجال المباحث من ضبط 16 سلاح نارى، و33 قضية مخدرات، وتنفيذ 310 حكم قضائى.

كما أسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية عن إزالة 460 حالة تعدي وإشغال طريق، وتنفيذ 7 قرارات إزالة تعديات علي أراضي الدولة ونهر النيل، بالإضافة إلي تحرير 65 قضية تموينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.