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ضبط 15 قطعة سلاح نارى وطلقات فى حملات أمنية بعدد من مراكز قنا

الأربعاء، 07 مارس 2018 12:49 م
ضبط 15 قطعة سلاح نارى وطلقات فى حملات أمنية بعدد من مراكز قنا أسلحة نارية وذخيرة - أرشيفية





قنا - وائل محمد
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط 15 قطعة سلاح متنوعة وذخيرة وطلقات نارية بحوزة 14 شخصا بمختلف مدن ومراكز المحافظة، خلال حملات أمنية متنوعة شنتها أجهزة الأمن. 
 
تلقى اللواء علاء محمود العياط، مدير أمن قنا، إخطاراً من اللواء اشرف رياض، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن قوات الأمن من شن حملات أمنية متفرقة بمراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط 15 قطعة سلاح تنوعت ما بين 8 بنادق آلية و4 بنادق خرطوش، وطبنجة، وفرد رصاص وخرطوش.
 
حررت المحاضر اللازمة، فيما أخطرت النيابة لتولى التحقيقات فى الوقائع المختلفة التى تم ضبطها.
 
 
 
 

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