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ضبط حارس يدير مسكنه لأعمال الدعارة بالغردقة وبداخله سائق وساقطة فى وضع مخل

الأربعاء، 07 مارس 2018 12:17 ص
ضبط حارس يدير مسكنه لأعمال الدعارة بالغردقة وبداخله سائق وساقطة فى وضع مخل كلابش - أرشيفية





البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكنت مباحث الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط حارس عقار يدير غرفته الخاصة للأعمال المنافية للآداب، وضبط ساقطة وسائق بداخلها فى وضع مخلّ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

 

كانت وردت معلومات لضباط مباحث قسم حماية الآداب العامة بالبحر الأحمر، مفادها قيام "محمد. ا . م" حارس عقار تحت الإنشاء مقيم الجبلاو – قنا، بإدارة الغرفة خاصته بذلك العقار بمنطقة القيادات لممارسة أعمال الدعارة السرية مقابل أجر مادى وبدون تمييز، وتسهيل واستقطاب النسوة الساقطات وتقديمهن للرجال راغبى المتعة الجنسية المحرمة، ليتحصل منهم على مبالغ مالية يتقاسمها معهن.

 

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد شريف خليل، ضابط مباحث قسم حماية الآداب من ضبطه، كما تم ضبط كل من "هبة . م" 27 سنة ساقطة مقيمة البساتين – القاهرة السابق اتهامها فى عدد 2 قضية "مخدرات – سرقة مسكن"، خلال ممارستها الدعارة مع "ماريو. ب" سائق مقيم نجع حمادى – قنا، وذلك بالغرفة سالفة الذكر مقابل أجر مادى وقدره 200 جنيه يتقاسمه المتهم الأول مع الثانية .

 

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكابهم الواقعة، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 2125 جنح قسم ثان الغردقة لسنة 2017، وأخطرت النيابة العامة.

 


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