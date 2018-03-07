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ضاحى خلفان: "ليتك يا خليفة لم تنجب حمد.. إعلامه يفترى عليك بعد مماتك"

الأربعاء، 07 مارس 2018 11:48 م
ضاحى خلفان: "ليتك يا خليفة لم تنجب حمد.. إعلامه يفترى عليك بعد مماتك" ضاحى خلفان





كتب هيثم سلامة
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قال ضاحى خلفان، نائب رئيس الأمن العام فى دبى، إن حمد بن خليفة، أمير قطر السابق، يظن نفسه بطلاً بعد الانقلاب على والده، عبر قناة الجزيرة، فما زال إعلامه يفترى عليه حتى بعد وفاته.

وكتب ضاحى خلفان، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر:" قام حمد بن خليفة بالانقلاب على والده واعتبر نفسه بطلا.. وأراد والده استعادة حكمه الشرعى فاعتبره الابن خائنا وانقلابيا ومجرما.. أى منطق يا جزيرة الكذب والخداع والتلفيق هذا !!ما خفى كان أعظم".

وأضاف:"الله يرحمك يا خليفة بن حمد ليتك لم تنجب حمد الذى ما زال إعلامه يفترى عليك حتى بعد مماتك".

 

 

 


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