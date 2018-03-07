صور.. وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إثيوبيا فى بداية جولة إفريقية







(أ ش أ)

وصل ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الأربعاء، إلى أديس أبابا فى زيارة لأثيوبيا تأتى فى مستهل جولة أفريقية تستغرق 6 أيام.

وذكر راديو "صوت أمريكا" فى نشرته باللغة الإنجليزية أن جولة تيلرسون - التى تشمل زيارة كلا من تشاد وجيبوتى وكينيا ونيجيريا علاوة على أثيوبيا - تهدف إلى بحث القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتعزيز الاستثمار والمعاملات التجارية ونشر السلام والحكم الرشيد فى الدول الإفريقية.

وأشار "صوت أمريكا" إلى أن زيارة تيلرسون لأثيوبيا تتزامن أيضًا مع زيارة نظيره الروسى سيرجى لافروف لذات الدولة، غير إنه لم تتوافر أية تقارير تفيد بأن الوزيرين سوف يلتقيان معًا خلال هذه الزيارة.

وكان تيلرسون قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن سياسة الولايات المتحدة فى إفريقيا تسعى إلى الحد من الحواجز أمام التجارة والاستثمارات داخل الدول الإفريقية والتى تعتبر الصين - حتى الآن - أكبر شريك تجارى لها.

واتهم تيلرسون الصين بانتهاج سياسة تشجع على تكريس التبعية فى إفريقيا كما تلجأ بكين أيضًا إلى إبرام عقود لا تتسم بالشفافية وعقد قروض وصفقات تتسم بالفساد وتعود بالضرر على الدول الإفريقية وتؤدى فى النهاية إلى إغراقها فى الديون والحد من سيادتها على - حد قوله.



استقبال ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي



ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي في اثيوبيا



ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي