صور.. وزيرة السياحة تفتتح الجناح المصرى المشارك ببورصة برلين ITB







ميرفت رشاد

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، الجناح المصرى المشارك فى بورصة برلين السياحية " ITB " اليوم الأربعاء، والتى تستمر فعالياتها لمدة 5 أيام، بحضور شريف فتحى وزير الطيران المدنى ، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر والسفير بدر عبد العاطى سفير مصر بألمانيا.

أكدت وزيرة السياحة ، على أهمية المشاركة المصرية فى بورصة السياحة العالمية ITB، حيث تمثل تعزيزا لفرص التواصل الفعال مع شركاء المهنة، باعتباره التجمع السنوى الأكبر لصناعة السياحة العالمية يشارك فيه كبار المهنيين والإعلاميين، والوفود الحكومية الرسمية العاملة فى قطاع السياحة.

قالت الوزيرة، إن المشاركة فى بورصة برلين هذا العام سيكون مضمونها مختلف عن الأعوام السابقة، لافتة إليى تعدد اللقاءات المهنية والرسمية والإعلامية التى سيتم عقدها على هامش المشاركة فى البورصة، مما يعد فرصة كبيرة للترويج للمقصد المصرى لإعادة مصر لمكانتها الرائدة على خريطة السياحة العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن بورصة برلين تنعقد هذا العام خلال الفترة من 7إلى 11 مارس الجاري، وتشارك مصر بجناح كبير يبلغ مساحته 1125 م2، ويضم 100 مشارك من شركات سياحية وفنادق، والاتحاد المصرى للغرف السياحية، وغرفة شركات السياحة، وغرفة الفنادق، ومصر للطيران.