صور.. ممثل الحركة الوطنية بمؤتمر دعم السيسى بالسنطة: مصر تواجه تحديات كبيرة

الغربية - مصطفى عادل

قال المحاسب محمد بداروى عوض عضو مجلس النواب عن دائرة السنطة بمحافظة الغربية، وممثل الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن مصر تواجه تحديات كثيرة فى الداخل والخارج، ويجب علينا أن نكون يداً واحدة فى مواجهتها، وعدم الإصغاء للحملات الإعلامية المغرضة والهدامة، والتى تحاول بث روح اليأس والفرقة بين أبناء المجتمع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى، الذى نظمه الحزب بقرية ميت يزيد، التابعة لمركز السنطة، بحضور كبار العائلات وآلاف المواطنين بمركز السنطة، وذلك دعمًا للرئيس عبد الفتاح السيسى لاختياره لفترة رئاسية ثانية.

وأكد أهمية المرأة فى المشاركة السياسية، وأن لها دورا كبيرا فى ثورة 30 يونيو وعودة مصر إلى الطريق الصحيح، وأيضًا لها دورا كبيرا فى حربها ضد الإرهاب وتقديم الشهداء فهى تعطى لكل الأجيال المعنى الحقيقى للتضحية وهى الداعم الأساسى فى عملية التنمية ومحاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن المرأة المصرية هى نصف المجتمع وشريك أساسى فى عملية التنمية والبناء.

وطالب عضو مجلس النواب، المواطنين بالنزول للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، واختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستكمال أعمال البناء ومحاربة الإرهاب، مؤكدا أن هناك تنمية حقيقة لا يمكن إنكارها، "نحن حاليًا فى فترة يد تبنى ويد تحمل السلاح، والسنوات المقبلة ستشهد المزيد من العمل والإنتاج والتطور الاقتصادى".

وأوضح "بدراوى"، أن مركز السنطة شهد العديد من الخدمات أهمها الصرف الصحى وبناء المدارس ورصف الطرق، معلنًا عن موافقة محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر، على اعتماد مبلغ 2 ونصف مليون جنيه لإنشاء كوبرى محطة القرشية – ميت يزيد، بعرض 4 أمتار.