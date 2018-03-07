صور.. مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين فى تفجير انتحارى بأفغانستان







أ ش أ

ذكر مسؤولون أن انتحاريا قتل مسؤولا دينيا كبيرا وحارسه الشخصى وأصاب ما لا يقل عن 11 شخصا بمدينة جلال أباد فى شرق أفغانستان اليوم الأربعاء 7 مارس.

وقال عطاء الله خوجيانى المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار، وعاصمته جلال أباد، إن الانتحارى اقترب من عبد الظاهر حقانى رئيس مديرية الشؤون الدينية والحج بالإقليم وفجر سترته الناسفة.

ولم تعلن أى جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وإقليم ننكرهار، الواقع على الحدود مع باكستان، إقليم مضطرب وأصبح أحد القواعد الرئيسية لمتشددى تنظيم داعش الذين يقاتلون كلا من الحكومة وحركة طالبان.



إسعاف المصابين



التفجير



تفجير انتحارى فى أفغانستان