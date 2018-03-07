video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 مارس 2018 06:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محطتان لتحلية المياه بمطروح تحصلان على شهادة "TMS" الدولية للجودة

الأربعاء، 07 مارس 2018 02:23 ص
صور.. محطتان لتحلية المياه بمطروح تحصلان على شهادة "TMS" الدولية للجودة لجنة الجودة تراجع إجراءات السلامة بالمحطة الرميلة





مطروح – حسن مشالى
إضافة تعليق

حصلت محطتا تحلية مياه البحر الرميلة 1 والرميلة 2، بمنطقة علم الروم التابعتين لشركة مياه الشرب والصرف الصحى على شهادة الـtsmالدولية الممنوحة من هيئة التعاون الدولى الألمانية فى الإدارة الفنية المستدامة.

 

أكد اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن شهادة الـtsm  الدولية هى شهادة أعلى من شهادة الأيزو الدولية.

 

وأضاف رئيس شركة مياه مطروح، أنه بحصول محطتى الرميلة على الشهادة الدولية، تكون محافظة مطروح أول محافظة فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا تحصل على شهادة tsm فى 3 محطات لتحلية مياه الشرب، حيث سبق حصول محطة كليوباترا لتحلية مياه البحر العام الماضى على الشهادة الدولية، كأول محطة تحصل عليها فى الشرق الأوسط.

 

ووجه "فارس" الشكر لجميع العاملين بالشركة وخاصة العاملين فى قطاع التحلية وللجهات المعاونة، مؤكداً أن الشركة حصلت على هذه الشهادة بفضل دعم اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، وتشجيعه الدائم لشركة مياه مطروح، وسعيه لجعل محافظة مطروح فى المقدمة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

وأوضح محمد خضر مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة مياه مطروح، أن شهادة tsm تمنح لمحطات التحلية التى تحقق أعلى المقاييس الفنية والتقنية الدولية، وذلك بعد مراجعة والتفتيش من اللجنة المختصة، على تطبق المعايير الصحيحة للإدارة الفنية المستدامة فى الموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية والتشغيل والصيانة والمعامل.

 

كما تمنح الشهادة للعاملين بمحطات التحلية، لقدرتهم على تشغيل وصيانة المحطات طبقًا للمقاييس والمعايير الدولية.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ورشة عمل لتبادل خبرات التوعية بشركات مياه الشرب فى مطروح

محافظه مطروح

مطروح

اخبار محافظه مطروح

محطات التحليه

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
وزيرة التضامن: غدًا آخر موعد لتلقى طلبات حج الجمعيات باستثناء شمال سيناء

وزيرة التضامن: غدًا آخر موعد لتلقى طلبات حج الجمعيات باستثناء شمال سيناء

صور.. بدر عبد العاطى: ألمانيا ترى مصر ركيزة استقرار فى منطقة ملتهبة

صور.. بدر عبد العاطى: ألمانيا ترى مصر ركيزة استقرار فى منطقة ملتهبة

"عصفور ترامب يدق طبول الحرب".. الرئيس الأمريكى يشعل "حرب الحديد" بسلسلة تويتات عبر تويتر.. فرض ضرائب على واردات الصلب والألومنيوم القادمة لأمريكا من 110 دول.. والتدوينات سلاح مواجهة التحفز "الأوروبى – اللاتينى"

"عصفور ترامب يدق طبول الحرب".. الرئيس الأمريكى يشعل "حرب الحديد" بسلسلة تويتات عبر تويتر.. فرض ضرائب على واردات الصلب والألومنيوم القادمة لأمريكا من 110 دول.. والتدوينات سلاح مواجهة التحفز "الأوروبى – اللاتينى"

أربعة مشاهد مثيرة فى موقعة الأهلى أمام مونانا.. الأحمر يستهل رحلة استعادة الأميرة الأفريقية برباعية أمام بطل الجابون.. أزارو يُسجل خامس أهدافه الأفريقية.. السعيد يعود بثنائية.. ومروان يسجل للمرة الثانية

أربعة مشاهد مثيرة فى موقعة الأهلى أمام مونانا.. الأحمر يستهل رحلة استعادة الأميرة الأفريقية برباعية أمام بطل الجابون.. أزارو يُسجل خامس أهدافه الأفريقية.. السعيد يعود بثنائية.. ومروان يسجل للمرة الثانية

تمارين رياضية لعلاج الكرش

تمارين رياضية لعلاج الكرش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة