صور.. محطتان لتحلية المياه بمطروح تحصلان على شهادة "TMS" الدولية للجودة

مطروح – حسن مشالى

حصلت محطتا تحلية مياه البحر الرميلة 1 والرميلة 2، بمنطقة علم الروم التابعتين لشركة مياه الشرب والصرف الصحى على شهادة الـtsmالدولية الممنوحة من هيئة التعاون الدولى الألمانية فى الإدارة الفنية المستدامة.

أكد اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن شهادة الـtsm الدولية هى شهادة أعلى من شهادة الأيزو الدولية.

وأضاف رئيس شركة مياه مطروح، أنه بحصول محطتى الرميلة على الشهادة الدولية، تكون محافظة مطروح أول محافظة فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا تحصل على شهادة tsm فى 3 محطات لتحلية مياه الشرب، حيث سبق حصول محطة كليوباترا لتحلية مياه البحر العام الماضى على الشهادة الدولية، كأول محطة تحصل عليها فى الشرق الأوسط.

ووجه "فارس" الشكر لجميع العاملين بالشركة وخاصة العاملين فى قطاع التحلية وللجهات المعاونة، مؤكداً أن الشركة حصلت على هذه الشهادة بفضل دعم اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، وتشجيعه الدائم لشركة مياه مطروح، وسعيه لجعل محافظة مطروح فى المقدمة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح محمد خضر مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة مياه مطروح، أن شهادة tsm تمنح لمحطات التحلية التى تحقق أعلى المقاييس الفنية والتقنية الدولية، وذلك بعد مراجعة والتفتيش من اللجنة المختصة، على تطبق المعايير الصحيحة للإدارة الفنية المستدامة فى الموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية والتشغيل والصيانة والمعامل.

كما تمنح الشهادة للعاملين بمحطات التحلية، لقدرتهم على تشغيل وصيانة المحطات طبقًا للمقاييس والمعايير الدولية.