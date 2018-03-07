صور.. محافظ مطروح يجتمع بقيادات القبائل والتنفيذيين والأمنيين استعدادا للانتخابات الرئاسية







مطروح – حسن مشالي

اجتمع اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، بقيادات قبائل مطروح من العمد والمشايخ والعواقل، لبحث الاستعداد للانتخابات الرئاسية، بحضور اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح والسيد الإمام سكرتير عام المحافظة، وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد، ورؤساء مجالس المدن، ومديرى المديريات والإدارات والجهات المعنية.

وشدد المحافظ على ضرورة توعية المواطنين بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، من خلال جميع الجهات المعنية خاصة الأزهر والأقاف والكنائس، بالإضافة إلى دور العمد والمشايخ والعواقل فى الدعوة للمشاركة، حيث أن حجم مشاركة المواطنين فى العملية الانتخابية ستكون رسالة للعالم بمدى الوعى السياسى للمواطنين والحفاظ على حقهم الدستورى.

وأضاف "أبو زيد" بأن جميع مرافق المحافظة ستكون فى خدمة العملية الانتخابية، لضمان زيادة الإقبال على التصويت، حتى تكون محافظة مطروح دائمًا مثالا يحتذى به بين محافظات مصر، مشيرًا إلى أن دور المحافظة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة يقتصر على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتوفير بدائل لها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، مع تخصيص أتوبيسات لنقل الناخبين من مدن المحافظة الثمانية، خاصة بالمناطق البعيدة فى الصحراء، تيسيرًا على كبار السن من السيدات والرجال بالإدلاء بأصواتهم، مع التنسيق مع اللجنة العليا لتحديد توقيت محدد للسيدات للإدلاء بأصواتهن فى اللجان المشتركة، خاصة مع طبيعة المحافظة، مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه كلا المرشحين.

وأكد محافظ مطروح، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع مرافق المحافظة، استعدادا للانتخابات، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة برئاسة السكرتير العام، تكون مهامها الرئيسية متابعة سير العملية الانتخابية وإزالة أية معوقات ومواجهة أية مواقف طارئة، مع التنسيق الدائم والمستمر مع مسئولى اللجان والقضاة لتلقى الشكاوى، مع تجهيز غرفة عمليات فرعية بكل مركز من مراكز المحافظة، برئاسة رئيس المدينة التابع لها وربطها بغرفة العمليات الرئيسية.

كما تم تشكيل لجنة تنفيذية من المحافظة، للمرور على المقرات الانتخابية ومتابعة تجهيزها قبل بدء الانتخابات، بوقت كافى مع توفير أية متطلبات من اللجنة العليا للانتخابات وتوفير مقاعد أمام اللجان لانتظار الناخبين أثناء عملية التصويت تيسيرا عليهم.

وأكد مدير أمن مطروح، أنه سيتم بالتنسيق مع القوات المسلحة تأمين العملية الانتخابية، سواء اللجان أو المقار وعملية الفرز لحين إعلان النتائج.

ومن جانبهم، أكد العمد والمشايخ، أن العملية الانتخابية بمطروح ستكون عرس ديمقراطي سيشارك فيه جميع أبناء المحافظة من العمد والمشايخ والأهالى والشباب والمرأة، وأنها ستكون رد جميل لجهود القيادة السياسية فى تنمية مصر عامة ومطروح خاصة، فى ظل المشاريع القومية التى تشهدها المحافظة، من بينها مشروع تنمية غرب مصر وميناء جرجوب و العلمين الجديدة والمحطة النووية بالضبعة، بالإضافة إلى شبكة الطرق التي تربط مطروح بالمحافظات المجاورة.



محافظ مطروح يجتمع بالقيادات الشعبية والتنفيذية استعدادا لانتخابات الرئاسية



جانب من قيادات القبائل والتنفيذيين بمطروح



القيادات الشعبية بمطروح تؤكد ان انتخابات الرئاسة ستكون ردا للجميل



عمد ومشايخ وعواقل مطروح خلال اجتماع الاستعداد لانتخابات الرئاسة



ممثلي قبائل مطروح يؤكدون دعمهم الكامل للدولة



جانب من لقاء محافظ مطروح بالقيادات الشعبية والتنفيذية