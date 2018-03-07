صور.. محافظ سوهاج يشارك فى صلاة الجنازة لنيافة الأنبا فام







سوهاج عمرو خلف

شارك الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، فى صلاة الجنازة لمثلث الرحمات نيافة الأنبا فام أسقف ايبارشية طما وتوابعها وذلك بالكنيسة البطرسية بالعباسية وترأس الصلاة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وشارك قداسته فى الصلاة نيافة الانبا باخوم مطران سوهاج والمراغة وجميع الاباء والأساقفة.

وقالت المحافظة فى بيان إن المحافظ قدم خالص العزاء للكنيسة وقيادتها وللشعب القبطى بطما وسوهاج ووجه قداسة البابا تواضروس خالص الشكر للدكتور محافظ سوهاج على حضوره خصيصا للمشاركة فى صلاة الجنازة، حيث توفى الأنبا فام يوم 25 فبراير الماضى بإحدى مستشفيات لندن خلال تلقيه العلاج، وهو من مواليد فبراير عام 1945، وعمل مهندسًا قبل رهبنته، وسيم أسقفًا لطما بسوهاج عام 1980.

وعقب انتهاء صلاة الجنازة بالكاتدرائية المرقسية سيتم التحرك مباشرة إلى كاتدرائية الشهيد أبو فام بطما حيث سيتم المبيت وإقامة الصلاة بطما صباح يوم الخميس، والتحرك بعد الصلاة مباشرة إلى دير القديس يسى ميخائيل بأم دومة بطما بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بسوهاج لتشييع جثمان الأنبا فام إلى مثواه الأخير.



المحافظ يشارك في صلاة الجنازة الانبا فام بالعباسية



المحافظ يشارك في صلاة الجنازة الانبا فام بالعباسية



المحافظ يشارك في صلاة الجنازة الانبا فام بالعباسية



المحافظ يشارك في صلاة الجنازة الانبا فام بالعباسية