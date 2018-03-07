صور .. محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفالية الفنية لجامعة القناة







الإسماعيلية – جمال حراجى

شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الأربعاء، الاحتفالية الفنية التى نظمتها جامعة قناة السويس، ضمن فعاليات مبادرة "اختار مستقبلك"، والتى تضمنت تقديم مجموعة من الاستعراضات الفنية والفلكلورية لفرقتى الجامعة للفنون الشعبية، وطلائع أطفال فرع ثقافة الإسماعيلية، والتى قدمت مجموعة من الاستعراضات والأغنيات الوطنية الحماسية، بحضور اللواء محمد على شحاتة مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، والدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة القناة، والنواب وعمداء الكليات والطلاب.

وأكد المحافظ، خلال الاحتفال، على أن هذه الاحتفالية تأتى فى إطار فعاليات المبادرة التى أطلقتها جامعة قناة السويس، تحت عنوان " اختار مستقبلك شارك من أجل مستقبل أفضل"، والتى تهدف إلى نشر التثقيف السياسى، وإبراز أهمية دور الشباب فى المشاركة الفعالة لتحقيق غد أفضل لهم، واستكمال مسيرة البناء والتنمية للوطن، بالإضافة إلى تحقيق التثقيف السياسى للطلاب وتنمية روح الولاء والانتماء، وبث روح الإيجابية لديهم وتحفيزهم للعمل والمشاركة بالآراء والبناء لتعزيز النهوض بالوطن، والتعرف على ما يجرى تحقيقه من إنجازات داخل وخارج مصر سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا واجتماعيًا وفنيًا وثقافيًا، من خلال تنظيم عدد كبير من الندوات واللقاءات التى يحاضر بها نخبة كبيرة من الاساتذة والخبراء المتخصصين فى مختلف المجالات.