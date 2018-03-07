صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا بالإسماعيلية







الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت جمعية "كلنا معاك من أجل مصر"، الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بقرية أبوعطوة بالإسماعيلية.

حضر المؤتمر عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية والأعلام ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، والآلاف من الأهالى، وكبار عائلات الصعايدة وذلك لتأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية.

بدأ المؤتمر، بالسلام الوطنى، ثم الوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من القوات المسلحة والشرطة، وفى بداية المؤتمر، أكد على هاشم منسق الحملة بمركز الإسماعيلية، أن الجميع حضر اليوم لهدف واحد هو حب الوطن، وطالب من الحضور ضرورة الخروج يوم الانتخابات للإدلاء بأصواتهم.

وتحدث فى المؤتمر، الشيخ جمال على أحمد، مدير أوقاف الإسماعيلية، قائلا:"من أمور الدين "من لم يشكر الناس لايشكر الله"، ونحن فى حاجة ماسة الى توحيد صفوفنا وراء رئيسنا وراء جيشنا، ولابد أن نقف جميعا خلف قيادتنا وخلف حكومتنا، لأن رئيسنا لايفرق بين كنيسة ومسجد ولاكبير ولاصغير، ورأينا فى عصره الكثير من الإنجازات التى تحققت على أرض مصر.

وفى كلمته، قال القمص بولا كامل، راعى كنيسة الأنبا بولا بالإسماعيلية، إن الرئيس السيسي أمين على المصريين ولايميز بينهم، كما أنه واع ولديه هيبة أمام القادة والرؤساء، وقادر على المسئولية، مطالبا المسلمين والمسيحيين، بضرورة الخروج أمام صناديق الانتخابات الرئيسية المقبلة من أجل مصر.