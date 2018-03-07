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الأربعاء، 07 مارس 2018 05:39 م
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صور..سيارات ترحيب فى شوارع لندن تزامنا مع زيارة ولى العهد السعودى لبريطانيا

الأربعاء، 07 مارس 2018 03:39 م
صور..سيارات ترحيب فى شوارع لندن تزامنا مع زيارة ولى العهد السعودى لبريطانيا سيارات ترحيب فى شوارع لندن بصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز _أ.ف.ب
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أبرزت وكالتى "رويترز" و"الأنباء الفرنسية"  سيارات ترحيب بصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، فى شوارع لندن، بالتزامن مع زيارته إلى بريطانيا.

وتضمنت إحدى لافتات الترحيب الملصقة على العربات، تحية لصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى نائب رئيس الوزراء، وحملت عبارة "ترحيب "، وجاء انتشار لافتات الترحيب بالأمير محمد بن سلمان فى عدد من الشوارع الرئيسية فى لندن .

وتنظم بريطانيا، اليوم الأربعاء، استقبالا حافلا لصاحب السمو الملكى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان وتقيم له الملكة إليزابيث مأدبة غداء، بينما تسعى الدولتان إلى توسيع علاقاتهما الدفاعية القائمة منذ فترة طويلة لتصبح شراكة بعيدة المدى.

عربات ترحيب فى لندن بصاحب السمو الملكى
سيارات ترحيب فى لندن بصاحب السمو الملكى

 

عربات ترحيب فى شوارع لندن بصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان
سيارات ترحيب فى شوارع لندن بصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان

 

عربات ترحيب فى شوارع لندن بصاحب السمو الملكى
سيارات ترحيب فى شوارع لندن بصاحب السمو الملكى

 

 


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