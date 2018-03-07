صور.. جامعة كفر الشيخ تحصد ميدالية ذهبية وفضية لمتحدى الإعاقة







كفر الشيخ – محمد سليمان

حصل طلاب جامعة كفر الشيخ على عدد من الميداليات والمراكز المتقدمة خلال مشاركتهم بمسابقات أسبوع شباب الجامعات المصرية الأول لمتحدى الإعاقة تحت شعار "بالتحدى نستطيع" الذى نظمته جامعة المنيا.

وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإشراف الدكتور خالد عاطف عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بمشاركة 2000 طالب وطالبة من 23 جامعة مصرية، للتنافس فى المجالات العلمية، والفنية، والثقافية، والرياضية، والاجتماعية والجوالة والخدمة العامة.

قال الدكتور عبد الرازق دسوقى ، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب، حصل الطالب أحمد محمد حسنى أحمد ذكري، من كلية الآداب الفرقة الأولى، فى مسابقات ألعاب القوى "دفع الجلة، جلوس" على المركز الأول وفاز بالجائزة الذهبية.

وأضاف دسوقى، فى بيان كما حصلت الطالبة هند جميل خليل قاسم، من كلية الآداب الفرقة الثالثة، فى مسابقات ألعاب القوى "دفع الجلة، وقوف" على المركز الثانى وفازت بالجائزة الفضية.

وأكد الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة أن إقامة هذا الأسبوع جاء استجابة لدعوة الرئيس السيسي، باعتبار عام 2018 عامًا لمتحدى الإعاقة، مساهمة فى تذليل كل العقبات أمامهم، ليس فقط من أجل المنافسة، ولكن ليجتمع الطلاب فى أجواء تغمرها المحبة والود والأخوة ويدعمها حب الوطن والانتماء، ومن أجل تعزيز دور ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع.



الطلاب المشاركون في اسبوع الجامعات بالمنيا



طالبة مشاركة من جامعة كفر الشيخ