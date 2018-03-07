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صور.. ترامب يتعهد بـ"التصدى بكل حزم" لأى تدخل روسى فى الانتخابات

الأربعاء، 07 مارس 2018 02:06 ص
صور.. ترامب يتعهد بـ"التصدى بكل حزم" لأى تدخل روسى فى الانتخابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب





(أ ف ب) تصوير رويترز
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وعد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بـ"التصدى بكل حزم" لأى تدخل روسى فى أى انتخابات مقبلة فى الولايات المتحدة، مشددا فى الوقت نفسه على أن التدخل فى الانتخابات التى أتت به رئيسا فى 2016 "لم يكن له أى تأثير" على النتيجة.

وقال ترامب فى مؤتمر صحفى مشترك فى البيت الأبيض مع رئيس الوزراء السويدى ستيفان لوفين "حتما كان هناك تدخل وربما من دول أخرى أيضا وقد يكون كذلك من أفراد آخرين"، علما بأنه لطالما اعتبر قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية قصة مفبركة و"أخبارا كاذبة".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان يعتقد أن هذا التدخل قد يتكرر لا سيما وأن الولايات المتحدة على مشارف انتخابات تشريعية هذا العام ورئاسية بعد عامين، قال الرئيس الأمريكى "سوف نتصدى لكل ما يمكن أن يقوموا به. سنتصدى له بحزم تام".

وشدد ترامب على أن التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية فى نوفمبر 2016 "لم يكن له أى تأثير بتاتا على الأصوات".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

 

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي

 

 

ترامب
ترامب

 

 

       

 

 


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