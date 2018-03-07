صور.. تدشين مبادرة تطوير الصعيد بالغرفة التجارية فى سوهاج







سوهاج – عمرو خلف

دشنت الغرفة التجارية بسوهاج والمجلس الاقتصادى لسيدات الأعمال، تحت رعاية الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، مبادرة "تطوير الصعيد" عن طريق رفع مستوى الكفاءة فى مجالات التكنولوجيا المختلفة، والذى ينظمه مجلس سيدات الأعمال التابع للغرفة التجارية بسوهاج.

وقال المهندس أحمد الناظر رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إن هذه المبادرة تعكس بشكل كبير أهداف وسياسات الغرفة التجارية بسوهاج فى المرحلة المقبلة، والتى تعتمد على استراتيجية التنمية المستدامة وهذه الرؤيا لا تنفصل عن استراتيجية الدولة فى التنمية المستدامة 2030، والتى تدعم الابتكار لدى الشباب المصرى والتكنولوجيا، وتهدف إلى تطوير الصعيد عامة.

وأضاف الناظر، أن النجاح لن يتحقق إلا بالعمل الجماعى وتضافر الجهود وهو ما نحاول أن نزرعه فى الشباب خلال الفترة القادمة، وفى نهاية كلمته أرسل الناظر ببرقية تأييد للرئيس السيسى، معلنا أن كل جموع التجار ورجال الصناعة والمستثمرين فى سوهاج يؤيدونه ليقود السفينة إلى بر الأمان فى فترة رئاسية ثانية.

كما أوضحت جيهان على ربيع رئيس المجلس الاقتصادى لسيدات الأعمال، أن أهداف المبادرة هو تطوير وتحسين الكفاءات وسوق العمل فى مجالات التكنولوجيا فى جميع محافظات الصعيد انطلاقا من محافظة سوهاج، وأن المبادرة تتكون من برنامج تدريبى مكثف عملى ونظرى لتطبيق مشاريع حقيقية للشباب.

حضر المؤتمر جيهان على ربيع رئيس المجلس الاقتصادى لسيدات الأعمال، وأحمد العسال وأحمد اللبان والدكتور محمد مبارك وإسماعيل بطيخ و محمد عطا وخالد أبوفا من الغرفة التجارية، كما شارك فى المؤتمر الدكتور سحر وهبى رئيس المجلس القومى للمرأة، وعدد من أعضاء مجلس سيدات الأعمال.