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صور.. بيع رسائل لأينشتاين مقابل 6100 دولار فى مزاد بالقدس الفلسطينية

الأربعاء، 07 مارس 2018 02:05 ص
صور.. بيع رسائل لأينشتاين مقابل 6100 دولار فى مزاد بالقدس الفلسطينية رسائل أينشتاين





(رويترز) - تصوير أ ف ب
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بيعت رسالة كتبها ألبرت أينشتاين إلى باحثة إيطالية رفضت مقابلته فى مزاد، ومعها رسائل أخرى تركها الفيزيائى الشهير.

وجاء فى الرسالة التى كتبها بالألمانية ووقع عليها وتحمل تاريخ أكتوبر 1921 قال أينشتاين "إلى الباحثة العلمية التى نمت تحت قديمها وجلست لمدة يومين كاملين كتذكار حميم". وبيعت الرسالة مقابل 6100 دولار فى مزاد دار وينرز للمزادات والمعارض فى القدس.

وقالت الدار إن أينشتاين الذى كان يبلغ من العمر وقتها 42 عاما وفاز بعدها بفترة قصيرة بجائزة نوبل كتب الرسالة إلى إليزابيتا بيتشينى طالبة الكيمياء التى تصغره بواحد وعشرين عاما وكانت تعيش فى الطابق التالى لشقة شقيقته ماجا فى فلورنسا.

وكتبت الدار على موقعها إنه خلال زيارة إلى المدينة "كان اينشتاين مهتما بشدة بمقابلة الفتاة لكنها كانت انطوائية وشديدة الخجل لدرجة تعذر معها أن تقابل شخصا شهيرا".

وبيع أيضا فى المزاد أمس الثلاثاء، رسالة بتاريخ 1928 قالت الدار إن أينشتاين لخص فيها أفكاره عن "المرحلة الثالثة لنظرية النسبية".

كما بيعت رسالة تشجيع كتبها أينشتاين بالإنجليزية عام 1946 إلى أمريكى شارك فى الحرب العالمية الثانية وتطلع أن يصبح عالما. وسجلت الرسالة 6100 دولار أيضا.

وفى أكتوبر الماضى باعت الدار رسالة أخرى لاينشتاين لخص فيها مفهومه عن السعادة عام 1922 بعدما علم بفوزه بنوبل وسجلت 1.3 مليون دولار.

إحدى رسائل أينشتاين
إحدى رسائل أينشتاين

أكثر من رسالة
أكثر من رسالة

الرسالة التى كتبها بالألمانية
الرسالة التى كتبها بالألمانية

بيعت الرسالة مقابل 6100 دولار
بيعت الرسالة مقابل 6100 دولار

جزء من رسالة أينشتاين
جزء من رسالة أينشتاين

رسائل أينشتاين في القدس
رسائل أينشتاين في القدس

رسائل أينشتاين التي تم بيعها
رسائل أينشتاين التي تم بيعها

رسائل أينشتاين
رسائل أينشتاين

عرض أجزاء من الرسائل
عرض أجزاء من الرسائل

عرض رسائل أينشتاين
عرض رسائل أينشتاين

فحص الرسائل
فحص الرسائل

مزاد رسائل أينشتاين
مزاد رسائل أينشتاين

 


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