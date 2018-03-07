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الأربعاء، 07 مارس 2018 05:40 م
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صور.. العاملون بقطاع البترول يؤيدون الرئيس السيسي خلال مؤتمرهم بأسوان

الأربعاء، 07 مارس 2018 05:02 م
صور.. العاملون بقطاع البترول يؤيدون الرئيس السيسي خلال مؤتمرهم بأسوان العاملون بقطاع البترول يؤيدون الرئيس السيسي





أسوان ندى سليم
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أكد عادل رجب، رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول، على الدور الكبير التى تلعبه النقابات فى هذه المرحلة المهمة، بعد اندلاع ثورة 30 يونيو لمحاربة الإرهاب الأسود، لافتا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى نجح فى تحقيق الأمن والأمان فى كافة ربوع مصر بعد عانينا لفترة طويلة من الانفلات الأمنى.

وأوضح رئيس النقابة، خلال المؤتمر الجماهيرى الذى نظمه العاملين بقطاع البترول بمحافظة أسوان لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية، اليوم الأربعاء، أنه كان هناك مخطط حتى يسود الفوضى فى مصر كما حدث فى بعض البلدان العربية المجاورة مثل ليبيا وسوريا واليمن.

من جانبه أكد عمرو حسين، أمين الصندوق نقابة العاملين بشركة التعاون للبترول، أن العاملين فى قطاع البترول يدعمون الرئيس عبد الفتاح السيسى من أرض محافظة أسوان فى أقصى جنوب البلاد لكى يتولى فترة رئاسة ثانية.

وشدد أمين الصندوق خلال المؤتمر، على أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لإرسال رسالة حب ودعم للرئيس عبد الفتاح السيسى.

حضر المؤتمر عدد كبير من القيادات النقابية بقطاع البترول، وحسن سيد خليل، عضو مجلس النواب والشيخ محمد عبدالعزيز وكيل وزارة الأوقاف الأسبق والقس موسى راعى كنيسة بنبان.

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العاملون-بالبترول-يأيدون-الرئيس-خلال-مؤتمر-لهم-بأسوان-(1)
العاملون-بالبترول-يأيدون-الرئيس-خلال-مؤتمر-لهم-بأسوان-(1)

 


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