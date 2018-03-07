صور.. الحشد الشعبى ينظم حملة نظافة واسعة لمدينة البصرة العراقية

صور.. الحشد الشعبى ينظم حملة نظافة واسعة لمدينة البصرة العراقيةالأربعاء، 07 مارس 2018 04:22 ص
تظيف الشوارع في البصرة
كتب عبد الوهاب الجندى
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نظمت قوات الحشد الشعبى فى العراق، حملة نظافة واسعة وتطهير لمنابع المياه ورصف الطرق فى مدينة البصرة التى تعد ثالث أكبر مدينة فى الجمهورية.
وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، العديد من الآليات أثناء رصف عدة طرق وتطهير للمصارف المائية، فى المدينة العراقية التى تعد بمثابة العاصمة الاقتصادية للدولة.
والحشد الشعبى هى قوات نظامية عراقية، وجزء من القوات المسلحة العراقية، تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة ومؤلفة من حوالى 67 فصيلاً، تشكلت بعد فتوى الجهاد الكفائى التى أطلقتها المرجعية الدينية فى النجف الأشرف، وذلك بعد سيطرة تنظيم داعش الإرهابى على مساحات واسعة فى عدد من المحافظات العراقية.
أثناء العمل في البصرة
آليات الحشد الشعبي
تنظيف الشوارع
تنظيف المصارف
رصف الطرق
عمل الآليات
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