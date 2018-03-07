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صور.. الحشد الشعبى ينظم حملة نظافة واسعة لمدينة البصرة العراقية

الأربعاء، 07 مارس 2018 04:22 ص
صور.. الحشد الشعبى ينظم حملة نظافة واسعة لمدينة البصرة العراقية تظيف الشوارع في البصرة





كتب عبد الوهاب الجندى
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نظمت قوات الحشد الشعبى فى العراق، حملة نظافة واسعة وتطهير لمنابع المياه ورصف الطرق فى مدينة البصرة التى تعد ثالث أكبر مدينة فى الجمهورية.

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، العديد من الآليات أثناء رصف عدة طرق وتطهير للمصارف المائية، فى المدينة العراقية التى تعد بمثابة العاصمة الاقتصادية للدولة.

والحشد الشعبى هى قوات نظامية عراقية، وجزء من القوات المسلحة العراقية، تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة ومؤلفة من حوالى 67 فصيلاً، تشكلت بعد فتوى الجهاد الكفائى التى أطلقتها المرجعية الدينية فى النجف الأشرف، وذلك بعد سيطرة تنظيم داعش الإرهابى على مساحات واسعة فى عدد من المحافظات العراقية.

أثناء العمل في البصرة
أثناء العمل في البصرة

 

آليات الحشد الشعبي
آليات الحشد الشعبي

 

تنظيف الشوارع
تنظيف الشوارع

 

تنظيف المصارف
تنظيف المصارف

 

رصف الطرق
رصف الطرق

 

عمل الآليات
عمل الآليات

 


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تظيف الشوارع في البصرة

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الحشد الشعبي

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