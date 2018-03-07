صور .. استمرار اشتعال النيران في المنازل بقرية فى كفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

تنتاب أهالي قرية الـ 17التابعة لقرية الأبعادية مركز الحامول محافظة كفر الشيخ، حالة من الفزع والرعب لتعدد الحرائق دون معرفة أسبابها ، في 15 منزلاً من منازل القرية ، واضطر الأهالي لإخلاء منازلهم مما تبقى من أثاث ومفروشات خوفًامن احتراقها ، لتعدد نشوب الحرائق ، ولجأ عدد منهم لأقاربهم ومنهم من لجأ لأحد الطرق لقضاء نهارهم وليلهم، وبرغم تعدد زيارات المشايخ لتلك المنازل إلا أن الحريق تتكرر في أوقات متقطعة.

قال محمد عبدالله علي ، من أهالي القرية ، إن 15 منزلاً اشتعلت فيها النيران على مدار يومين ، والتهمت النيران بعض محتويات تللك المنازل ، ولم نتوصل لسبب الحرائق ، والتفسير الوحيد هو أن تلك الحرائق بفعل الجن ، مؤكداً أنهم فوجئوا ، بالنيران تشتعل بإحدى الشقق السكنية، فهرعوا لإطفائها، ظنًا أن السبب ماس كهربائي أو عبث أحد الأطفال، وتم إخماد الحريق، مضيفا، وتكرر هذا في عدد من المنازل.

وأضاف علي لـ" اليوم السابع " ، أن عدداً المشايخ ترددوا على المنازل و أكدوا أن جن يفتعل الحرائق، ومنهم من عجز عن تفسير تعدد الحرائق، واضطر عدد منهم لترك القرية دون وضع حد لتلك الحرائق .

وقال الشيخ حسن عبد الله بالأوقاف ، إنه يشك أن يكون وراء الحرائق الجن ، فلابد من وجود أسباب أخرى لإشتعال النيران في المنازل لأنه ليس له ولاية أو سلطة على الأنس إلا في حالات نادرة وهي أن يلبس شخص فقط، أما أن يقوم بكشف غطاء أو إشعال نار أو إفساد فهذا ما لم يجعل الله له سلطان فيه.

تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغًا من مأمور مركز الحامول، بنشوب حرائق مجهولة في منازل بقرية 17 مركز الحامول، وكلف حكمدار المديرية اللواء فريد مصطفى، والعميد رضا عبدالحميد، مدير إدارة الحماية المدنية، للانتقال لموقع البلاغ والحرائق، بالإضافة لتواجد مأمور مركز شرطة الحامول ، وتم الإستعانة بسيارتي إطفاء تابعتين لمركز الحامول وقرية غرب تيرة، لإخماد تلك الحرائق، ومازال رجال الأمن مرابطون بالقرية.



اشتعال النيران في منازلهم



عدد من المشايخ ورجال الامن بالقرية



الاهالي نقلوا عدد من أثاثهم بأحد الطرق



أثار الحرائق في أحد المنازل



الاهالي بأحد الطرق