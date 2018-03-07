video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 مارس 2018 06:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. استقالة "جارى كون" المستشار الاقتصادى لدونالد ترامب

الأربعاء، 07 مارس 2018 12:45 ص
صور.. استقالة "جارى كون" المستشار الاقتصادى لدونالد ترامب جارى كون المستشار الاقتصادى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب





(أ ف ب)
إضافة تعليق

قال البيت الأبيض، إن جارى كون المستشار الاقتصادى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب قدم استقالته.

وفى عام 2016 عين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، جارى كون مديرًا للمجلس الاقتصادى الوطنى .

وكان جارى كون (56 عامًا) تولى إدارة "المجلس الاقتصادى الوطنى" وهى المؤسسة التى أنشأها الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون فى عام 1993، ومهمتها تنسيق العمل فى قطاع الاقتصاد عبر الوزارات المعنية .

المستشار الاقتصادى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب جاري كون
المستشار الاقتصادى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب جاري كون

 

المستشار الاقتصادى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب
المستشار الاقتصادى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب

 

جارى كون
جارى كون

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب: الاتحاد الأوروبى لم يعامل الولايات المتحدة جيدا بالشئون التجارية (صور)

ترامب يتراجع بأكثر من 200 مركز على قائمة فوربس للأكثر ثراء فى العالم

استقالة

جارى كون

المستشار الاقتصادى لدونالد ترامب

دونالد ترامب




لا تفوتك
وزيرة التضامن: غدًا آخر موعد لتلقى طلبات حج الجمعيات باستثناء شمال سيناء

وزيرة التضامن: غدًا آخر موعد لتلقى طلبات حج الجمعيات باستثناء شمال سيناء

صور.. بدر عبد العاطى: ألمانيا ترى مصر ركيزة استقرار فى منطقة ملتهبة

صور.. بدر عبد العاطى: ألمانيا ترى مصر ركيزة استقرار فى منطقة ملتهبة

"عصفور ترامب يدق طبول الحرب".. الرئيس الأمريكى يشعل "حرب الحديد" بسلسلة تويتات عبر تويتر.. فرض ضرائب على واردات الصلب والألومنيوم القادمة لأمريكا من 110 دول.. والتدوينات سلاح مواجهة التحفز "الأوروبى – اللاتينى"

"عصفور ترامب يدق طبول الحرب".. الرئيس الأمريكى يشعل "حرب الحديد" بسلسلة تويتات عبر تويتر.. فرض ضرائب على واردات الصلب والألومنيوم القادمة لأمريكا من 110 دول.. والتدوينات سلاح مواجهة التحفز "الأوروبى – اللاتينى"

أربعة مشاهد مثيرة فى موقعة الأهلى أمام مونانا.. الأحمر يستهل رحلة استعادة الأميرة الأفريقية برباعية أمام بطل الجابون.. أزارو يُسجل خامس أهدافه الأفريقية.. السعيد يعود بثنائية.. ومروان يسجل للمرة الثانية

أربعة مشاهد مثيرة فى موقعة الأهلى أمام مونانا.. الأحمر يستهل رحلة استعادة الأميرة الأفريقية برباعية أمام بطل الجابون.. أزارو يُسجل خامس أهدافه الأفريقية.. السعيد يعود بثنائية.. ومروان يسجل للمرة الثانية

تمارين رياضية لعلاج الكرش

تمارين رياضية لعلاج الكرش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة