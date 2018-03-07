صور.. استقالة "جارى كون" المستشار الاقتصادى لدونالد ترامب

صور.. استقالة "جارى كون" المستشار الاقتصادى لدونالد ترامبالأربعاء، 07 مارس 2018 12:45 ص
جارى كون المستشار الاقتصادى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب
(أ ف ب)
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قال البيت الأبيض، إن جارى كون المستشار الاقتصادى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب قدم استقالته.
وفى عام 2016 عين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، جارى كون مديرًا للمجلس الاقتصادى الوطنى .
وكان جارى كون (56 عامًا) تولى إدارة "المجلس الاقتصادى الوطنى" وهى المؤسسة التى أنشأها الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون فى عام 1993، ومهمتها تنسيق العمل فى قطاع الاقتصاد عبر الوزارات المعنية .
المستشار الاقتصادى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب جاري كون
المستشار الاقتصادى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب
جارى كون
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