صور.. إقبال كبير من نساء السعودية على مراكز تعليم القيادة فى جدة







كتب محمد جمال - تصوير رويترز

شهدت مراكز تعليم القيادة فى جدة، إقبال كبير من النساء السعوديات فى مبادرة تمثل كسرا لأحد أبرز "الطابوهات" التى طالما تميز بها المجتمع السعودى، والذى لم يكن يسمح للنساء بقيادة السيارات.

وتطمح السعوديات إلى دخول عالم قيادة السيارات بقوة منذ أن أعطت السلطات في المملكة الضوء الأخضر بتطبيق قرار السماح للنساء بقيادة السيارة في البلاد في يونيوالمقبل، العديد من مدارس وورشات قيادة السيارات فتحت أبوابها لتعليم وتدريب الراغبات على نظام المرور وفنون ومهارات القيادة، لتأهليهن للحصول على رخص القيادة.



التدريب على قيادة السيارات

وبالتزامن مع احتفال العالم بيوم المرأة، استغلت الفتيات والنساء فى المملكة العربية السعودية المناسبة لحضور ورشات تعليم القيادة التى تمّ تنظيمها الورشات التي تمّ تنظيمها تعدّ الأولى فى تاريخ المرأة السعودية التى أصبح بإمكانها استخراج رخصة قيادة السيارة التي طالما كانت محرمة على النساء.

وبدت الفتيات اللاتي حضرن ورشات تعليم القيادة في غاية السعادة، فقد صعدن بكلّ شجاعة إلى مقعد السائق، وارتدين حزام الأمان، الشعور بالخوف كان بادٍ على وجوه بعضهن، بينما قامت أخريات بوضع أقدامهن على الدواسات، ورفعن مكابح اليد استعدادا لقيادة سياراتهن.



تعلم القيادة

كلهن شدّدن على أنها المرة الأولى التي يقمن فيها بقيادة السيارة، رغم تأكيدهن أنّ المملكة لا تزال بعيدة كلّ البعد عن بقية الدول فى مجال السماح للمرأة بقيادة السيارة، لكنهن أعربن عن أملهن فى أن تحذو جميع النساء فى المملكة حذوهن فى الأشهر القليلة المقبلة.

وأمام السعوديات ثلاثة أشهر ونصف الشهر قبل الموعد الذى وعدت فيه السلطات فى المملكة برفع الحظر طويل الأمد على قيادة النساء للسيارات.

وسبق وأن أعلنت الجامعات النسائية فى المملكة خططها عن فتح مدارس لتعليم قيادة السيارات للفتيات، كما تخطط شركة أوبر الأميركية إلى توظيف سائقات لتعليم السعوديات اللاتي يردن أن يصبحن سائقات لدى الشركة، علاوة على سعي شركات فورد ونيسان وجاغوار وحتى كوكاكولا للاستفادة من الضجة المثارة حول النساء اللاتي سيجلسن على كرسى السائق لأول مرة.



أحد المتدربات تربط حزام الأمان



أحد المتدربات



التدريب على القيادة



تعلم القيادة



شهادات اتقان القيادة



مركز التدريب