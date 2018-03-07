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الأربعاء، 07 مارس 2018 12:39 م
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صندوق العشوائيات يجرى قرعة شاغلى منطقتى "الكاكولا" و"على عيد" بالإسماعيلية​

الأربعاء، 07 مارس 2018 12:09 م
صندوق العشوائيات يجرى قرعة شاغلى منطقتى "الكاكولا" و"على عيد" بالإسماعيلية​ المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية





كتب أحمد حسن
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شهد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، والمهندس وائل عزت عبدالقادر، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناطق العشوائية بالصندوق، إجراء القرعة الخاصة بتسكين شاغلى منطقتى "الكاكولا" و"على عيد"بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضح المهندس خالد صديق أنه تم إجراء القرعة الخاصة بالعمارة السكنية (بها 24 وحدة سكنية) بمنطقة الكاكولا، لتحديد الوحدات الخاصة بالشاغلين، التى وفر لها صندوق تطوير المناطق العشوائية ميزانية تقدر بــ 6.5 مليون جنيه، فى إطار التعاون مع المحافظة لتطوير المناطق العشوائية، وكذا توزيع الأراضى للمالكين طبقاً لخطة التطوير، مضيفاً أنه تم أيضاً إجراء قرعة لتوفير وحدات سكنية بديلة لبعض الشاغلين بمنطقة على عيد، والتى قام الصندوق بتوفير تمويل بمبلغ 87 مليون جنيه، لتطوير المنطقة وتنفيذ الطرق والخدمات اللازمة، لتوفير الحياة اللائقة للشاغلين.


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صندوق تطوير العشوائيات

صندوق العشوائيات

الكاكولا

الاسماعيلية




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