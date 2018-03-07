شعبة الاقتصاد الرقمى: إنشاء 1000 شركة متخصصة فى التكنولوجيات الحديثة







كتبت هبة السيد

استعرض المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى استراتيجية الشعبة خلال السنوات الثلاث المقبلة أمام المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر الوزارة بالقرية الذكية.

وأكد المهندس ياسر القاضى، خلال اللقاء أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى يتمتع بالعديد من المقومات أهمها الدعم الكامل من الدولة وامتلاكه لعقول شابة مبدعة مدربة على أحدث التقنيات التكنولوجية، موضحا الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لتهيئة المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار فى القطاع من خلال نشر المناطق التكنولوجية فى ربوع الوطن فى ظل ما تتمتع به من مزايا وحوافز وفقا لقانون الاستثمار الجديد، مشددا على أهمية جذب الشركات العالمية للتصنيع فى مصر.

جاء اللقاء الذى شارك فيه أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والشركات الناشئة المشاركة فى معرضCES بلاس فيجاس.

أكد خليل:" على تكامل الرؤى بين الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق معدلات نمو مرتفعة للقطاع تزيد عن 12.5% ، مشيرًا أنه استعرض المبادرات التى ستقوم بها الشعبة خلال الفترة المقبلة وأبرزها مبادرة التوعية الرقمية والتى تهدف إلى تعزيزالإمكانيات لبناء قطاعات اقتصادية كخطوة اولى للتحول الرقمى المصرى ، علاوة على مبادرة انشاء 1000 شركة متخصصة فى التكنولوجيات المتقدمة والناشئة ".

كما عرض رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى محاور مؤتمر الاستثمار فى التكنولوجيا والمقرر اقامته فى القاهرة فى أبريل المقبل وتحويله لمؤتمر عالمى من خلال توجيه الدعوات إلى الشركات والمؤسسات حول العالم وخاصة فى القارة الإفريقية ودول حوض المتوسط .

من جانب آخر، أطلع وزير الاتصالات على نتائج مشاركة الشعبة والشركات التسع المصرية فى مؤتمر CES الذى عقد فى يناير الماضى بمدينة لاس فيجاس الأمريكية بمشاركة 3800 شركة ناشئة من 70 دولة وأبرزها حجم العائد على الاستثمار من الرحلة والمتوقع أن تتراوح بين 16-20 % من إجمالى التكلفة ، وتأتى مشاركة مصر للمرة الأولى فى تاريخ المعرض من خلال جناح مصرى رسمى شاركت فيه الشعبة بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" ، مشيرًا إلى أن أهمية تنظيم حملات ترويجية لاستخدامات التكنولوجيات الحديثة وسبل توفيرها فى محافظات مصر المختلفة.

وضمت الشركات المشاركة شركة "افيدبيم" العاملة فى مجال الذكاء الاصناعى وتحليل البيانات وخاصة تحليل الفيديو ، وشركة "بلنك آب" المتخصصة فى الحوسبة العالية السرعة من خلال الهاتف المحمول، وشركة "بيوبزنسيس" العاملة فى مجال انترنت الأشياء وخاصة فى مجال متابعة الأجهزة الطبية، وشركة "دريم سوفت" المطورة لتطبيقات الاقتصاد التشاركى ورقمنة اللوجستيات، وشركة "فديتوري" المتخصصة فى التكنولوجيا المساعدة للإعاقة البصرية، وشركة "فيرتيك" المطورة لحلول الواقع الافتراضى والمدمج وخاصة فى مجالات الحفاظ على التراث، وشركة "قابس" العاملة فى مجالات المدن والبيوت الذكية باستخدام انترنت الأشياء، وشركة "مجسم" المطورة لتطبيقات الطباعة ثلاثية ورباعية الأبعاد للاستخدام فى مجال طب الأسنان، وشركة "موبيبليز" المتخصصة فى تطبيقات التكنولوجيا النقدية والاقتصاد التشاركى.

و قال المهندس محمد عزام ، المدير التنفيذى للشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا:"إن الوزير أكد على دعم الدولة للشركات الناشئة فى مجال الإبداع والابتكار، ومساندتها فى الترويج لمنتجاتها إقليماً وعالمياً لزيادة صادراتها وفتح أسواق جديدة والتوسع فى الاستثمار، بعد التكريم الذى حصلت عليه شركة "افيدبيم " المصرية التى شاركت فى مؤتمر لاس فيجاس وفازت بالجائزة الأولى فى مسابقة أفضل شركة ناشئة فى مجال الذكاء الاصطناعى التى نظمتها شركة "ترند فوروارد كابيتال” المتخصصة فى الاستثمار الشركات الناشئة على مستوى العالم ".