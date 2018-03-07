شركة مياه الشرب بدمياط تعقد مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى غداً







دمياط-معتز الشربينى

دعا المهندس محمد عسل رئيس شركة مياه الشرب والرصف الصحي بدمياط أبناء محافظة دمياط للمشاركة فى مؤتمر انزل شارك .. دي بلدك " بمقر شركة مياه الشرب بمدينة دمياط غدا فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

وقال محمد عسل ل "اليوم السابع" أن المؤتمر يأتي تنفيذا للمبادرة التي أطلقها الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط والتي تهدف لحث المواطنين على المشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأضاف عسل أن المؤتمر يعلن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لفترة رئاسة ثانية لاستكمال المشروعات التنموية وخطة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حاليا تحت قيادة الرئيس السيسى مشيرا إلى ضرورة التفاف الشعب المصري حول قائدة للعبور بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان.