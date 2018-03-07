شركة مياه الشرب بالقليوبية تدفع بقافلة لفحص المياه بكفر الجزار فى بنها







القليوبية نيفين طه

دفعت شركة مياه الشرب بالقليوبية بقافلة مائية وحملة توعية بقرية كفر الجزار ببنها .

وقال المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقليوبية، أن القافلة تأتى فى اطار تطبيق سياسات الشركة الهادف لتوفير كوب ماء نظيف للمواطن .

وأكد أنه تم الدفع بقافلة مائية ومعمل متنقل لفحص عينات المياه من المنازل والمدارس، وكافة المؤسسات والمساجد بالقرية، وكشفت نتائج التحاليل سلامة المياه بداية من المأخذ بمحطة مياه القرية ومن المنازل والمحلات .

كما تم الدفع بقافلة لفحص عينات من المياه بمدرسة بلال بن رباح للتعليم الأساسى، وتقديم سلسلة من الندوات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية وإدارة بنها التعليمية تفعيلا لبروتوكول التعاون فى هذا الشأن .

وقام فريق الشركة بتنفيذ البرنامج، ممثلا فى حسام مشهور مدير عام التوعية، والمهندس محمد سراج مدير عام مركز بنها، والدكتور أحمد أبو السعود بقطاع المعامل و الجوده ، للاشراف على أخذ العينات والفحص للشبكات والخزانات الموجودة اعلى المدارس والعقارات .

وأشار مجاهد إلى أن فريق القافلة التقى بالعديد من مواطنى القرية، واستمع إليهم لتطوير منظومة المياه ونيل رضا المواطن .

وأضاف أنها تأتى تزامنا مع أعمال تطوير الشبكات وتغيير المواسير الأسبستوس القديمة إلى مواسير بلاستيكية حديثة بواقع 7 كيلومترات بالقرية .