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شركة "تاون جاس" تحقق 1.2 مليار جنيها إيرادات خلال 2017

الأربعاء، 07 مارس 2018 05:24 م
شركة "تاون جاس" تحقق 1.2 مليار جنيها إيرادات خلال 2017 الجمعية العمومية العادية لشركة تاون جاس





كتب أحمد أبو حجر
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تمكنت المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن "تاون جاس"، التابعة لقطاع البترول، من تحقيق أعلى إيرادات لها، وذلك خلال عام 2017، والتى بلغت 1.2مليار جنيه، فيما استطعت الشركة تأمين إمداد العملاء بكميات قدرها 6.7 مليار م3 من الغاز الطبيعى .

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية العادية لشركة بحضور المهندس محمد مؤنس - وكيل أول الوزارة لشئون الغاز، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس اسامة البقلى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ، ونواب رئيس المجلس التنفيذى للهيئة والشركة القابضة للغازات الطبيعية  ايجاس.

وخلال الجمعية تم عرض نتائج أعمال الشركة خلال عام 2017، والتى أظهرت دخول الغاز الطبيعى لأول مرة لمناطق (حكر التبين – منشية ناصر – الدويقه - جزيرة محمد - الكوم الأحمر – أوسيم – أبو عطوه – البهيتمى)، مع الاستمرار فى تقديم الخدمة لمناطق (المندرة قبلى – العوايد – عزبة حجازى – عزبة سكينة – العصافير قبلى - الدريسه – عزبة خورشد – عزبة الموظفين – عزبة فتحى).

ونجحت الشركة فى إجراء التعديلات المطلوبة على خطوط شبكة توزيع الغاز للمعاونة فى الانتهاء من المشروعات القومية، مثل إنشاء المرحلة الثالثة لمحطات مترو الأنفاق بمحافظتى القاهرة والجيزة، ويتم العمل حاليًا بالمرحلة الرابعة فى نطاق محافظة الجيزة محطات الهرم ومدكر والطالبية والمطبعة، بالإضافة لتنفيذ المحاور الرئيسية للطرق والكبارى بمشروعات تطوير محور روض الفرج ومحور الفنجرى ومحور طريق العين السخنة .

وبحسب بيان الجمعية العمومية للشركة، فإنها تمكنت خلال العام فى توصيل الغاز لـ163 ألف عميل وتحقيق وفراً قدره 300 مليون جنيه من الدعم الموجه لاسطوانات البوتاجاز، بالإضافة إلى تلبية طلبات ما يقرب من 83 ألف بلاغ لخدمة العملاء وحالات الطوارئ بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية.


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