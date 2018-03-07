شرطة الأحداث تضبط 403 قضية أطفال شوارع خلال شهر







كتب محمود عبد الراضى

شن ضباط الادارة العامة لرعاية الأحداث، حملات بالإشتراك مع مديريات الأمن، لضبط كافة حالات الخروج على القانون، والمتعلقة بجرائم الأحداث، أسفرت جهودها خلال شهر فبراير الماضى عن ضبط 181قضية فى مجال استغلال وإفساد الأحداث، وضبط 403 قضية تعرض الأطفال للخطر "أطفال الشوارع".

يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية فى مجال الأمن الإجتماعى الذى يستهدف حماية الطفولة والأمومة، وتفعيل دور مؤسسات الرعاية الإجتماعية والتطبيق الحاسم لقانون الطفل ومكافحة الظواهر الإجرامية المتعلقة بالأطفال وإستغلالهم وإفسادهم وضبط مرتكبيها وكذا مكافحة ظاهرة أطفال الشوارع ،كما تم ضبط تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم التسول، وضبط 384 قضية تسول بالطريق العام "بالغين" وضبط 1604مخالفة قانون الطفل عن طريق تشغيل الأحداث، وضبط 1276بائع متجول، و29 قضية فى مجال مكافحة جرائم الجنايات، وضبط 203 قضية فى مجال الجنح، وضبط 17 حالة التعرض لأنثى، و37 قضية مخدرات، و13 قضية إحراز سلاح نارى بدون ترخيص،و50 قضية إحراز سلاح أبيض.

كما تم إتخاذ ما يلزم نحو فحص 67 بلاغ على خط نجدة الأطفال على مستوى الجمهورية ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده.