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"س" و "ج" كل ماتريد معرفتة عن مسجد سيدى زوين أقدم المساجد فى المنوفية

الأربعاء، 07 مارس 2018 02:00 ص
"س" و "ج" كل ماتريد معرفتة عن مسجد سيدى زوين أقدم المساجد فى المنوفية مسجد العارف بالله سيدى زين الدين زوين





المنوفية _ محمد فتحى
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يعد مسجد العارف بالله سيدى زين الدين زوين من أكبر مساجد مركز ومدينة منوف على الإطلاق بمحافظة المنوفية، ويعد الأعرق على مستوى المحافظة حيث يرجع نشأته إلى مئات السنين.

ماهو سبب تسمية المسجد بهذا الاسم ؟

سبب تسمية تلك المسجد باسم سيدى زوين تبين أن سيدى زوين ولد بمدينة الطائف بأرض الحجاز عام 677 هجرية فى القرن السابع الهجرى بجوار مسجد سيدى عبد الله بن عباس ابن عم النبى صلى عليه وسلم وحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب وهو ابن سبع سنوات على يد الامام شمس الدين اللبان كما درس العلوم الدينية على مذهب الامام الشافعى.

ماهى مكونات المسجد  منذ نشأته وحتى الآن ؟

  المبنى شهد عدة تجديدات، الأولى فى عام 1756ميلادية والتجديد الثانى كان فى عام 1804 ميلادية وفى عام 1907 فى عهد الخديد عباس حلمى الثانى خديو مصر جدد المسجد مرة ثالثة على حساب وزارة الأوقاف المصرية بناء على تعليمات الخديو عقب تلقيه شكاوى بقدم المبنى الأثرى، وضم منذ ذلك التاريخ إلى مساجد وزارة الأوقاف وتحول من مسجد أهالى إلى حكومى.

وفى عام 1963 ميلادية ظهر خلل واضح بالمسجد نتيجة انهيار مبنى القيصارية أمامه وتسربت المياه الجوفية إليه، فأجرى أهالى المدينة جميعا له ترميمات، وأفتتحه عقب التجديد الرابع فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر الدكتور جمال حماد محافظ المنوفية فى شهر ذى القعدة 1387 هجرية، 1963 ميلادية.

من هم أشهر من صلى بالمسجد منذ نشأتة ؟

أشهر من صلى بهذا المسجد هم  النحاس باشا رئيس وزراء مصر الأسبق والرئيس الراحل محمد أنور السادات رئيس الجمهورية الأسبق .
 


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