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الأربعاء، 07 مارس 2018 01:35 م
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سقوط 4 عاطلين وراء سرقة سائق وخطيبته بالإكراه أثناء إصلاح كاوتش السيارة بروض الفرج

الأربعاء، 07 مارس 2018 01:05 م
سقوط 4 عاطلين وراء سرقة سائق وخطيبته بالإكراه أثناء إصلاح كاوتش السيارة بروض الفرج حبس - ارشيفية





كتب إبراهيم أحمد
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ألقى رجال مباحث قسم شرطة روض الفرج، أثناء تفقد الاوضاع بشارع كورنيش النيل، بمنزل كوبرى الساحل، من ضبط  كلا من "عبد الحميد ج ع" 22 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية رقم 2762 لسنة 2017م روض الفرج "سرقة بالإكراه " وبحوزته دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، و"محمد س ش" 29 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح أبيض " كتر " ، و"أحمد أ ب" 27 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية " نشل " وبحوزته دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، و"معاذ أ ح" 22 سنة، عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية " تعرض لانثي " والمقضي فيها بالحبس 6 شهور.

 

 ومن خلال الفحص تبين قيامهم بتهديد كلا من "حسن ر م" 25 سنة، سائق بشركة البرنس لنقل العمال، مصاب بجرح قطعي باليد اليسري"، وبحوزته السيارة رقم و ج 3191 أتوبيس تابع للشركة عمله، وخطيبته " إيناس م ش" 22 سنة، ربة منزل، بالأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم والإستيلاء منهما علي متعلقاتهما الشخصية والهواتف المحمولة حيازتهما حال توقفهما بمكان الواقعة لإصلاح إطار السيارة قيادة المجنى عليه الأول  وعند مقاومة الأول لهم تعدوا عليه بالأسلحة البيضاء محدثين ما به من إصابات.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبسؤال المجنى عليهما اتهموهم بسرقتهما بالإكراه وإحداث إصابة الأول، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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