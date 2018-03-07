سفر وعودة 1734 مصريا وليبيا و201 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

سفر وعودة 1734 مصريا وليبيا و201 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعةالأربعاء، 07 مارس 2018 05:24 م
منفذ السلوم البرى
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى سفر ووصول 1734 مصريا وليبيا و224 شاحنة فى الاتجاهين عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1269 إلى الجانب الليبى، بينهم 224 مصريا و1045 ليبيا، كما تم إنهاء إجراءات وصول 435 بينهم 417 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و18 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.
وعلى جانب آخر، سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 94 شاحنات محملة بالبضائع، وعودة 107 شاحنات عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.
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