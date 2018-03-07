سعر اليورو اليوم الأربعاء 7-3-2018 وارتفاع ملحوظ بالعملة الأوروبية







كتبت- دانه الحديدى

ارتفع سعر اليورو الأوروبى بشكل ملحوظ مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 7-3-2018، بقيمة تراوحت من 11 إلى 14 قرشا بمختلف البنوك، حيث صعد سعر اليورو اليوم إلى 21.77 جنيه للشراء، و21.93 جنيه للبيع وفقا لأخر تعاملات البنك الأهلى.

وجاء سعر اليورو الأوروبى، والذى اختلف من بنك لآخر، وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المحلية والعربية والأجنبية العاملة فى السوق المصرى اليوم كالتالى.



اليورو

سعر اليورو فى البنك المركزى

21.7772 جنيه للشراء

21.9076 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

21.77 جنيه للشراء

21.93 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

21.75 جنيه للشراء

21.92 جنيه للبيع



سعر اليورو

سعر اليورو فى بنك القاهرة

21.77 جنيه للشراء

21.93 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

21.78 جنيه للشراء

21.95 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

21.76 جنيه للشراء

21.91 جنيه للبيع



سعر اليورو اليوم

الاتحاد الاوروبى: تخصيص 2.5 مليون يورو لتحديث منظومة الضرائب المصرية

كشف إيفان سوركوش رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر، عن تخصيص 2.5 مليون يورو، للتعاون مع وزارة المالية في مجال التنمية الاقتصادية، وعبر مشروع تحديث منظومة الضرائب، بما يعزز برامج التشغيل والتنمية داخل مصر، موضحا أن مركزا للخدمات الضريبية يعد مهما بالنسبة لأى دولة.

وأشار رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الذى تنظمه وزارة المالية بعنوان" زيادة كفاءة الموارد المحلية وتطبيق نظام ضريبي فعال وتبادل أفضل للمعلومات"، بحضور عمرو الجارحى وزير المالية، إلى ضرورة أن تكون منظومة الضرائب متلائمة مع مقتضيات العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن مصر اتبعت إجراءات إصلاحية جيدة، موضحا أنه لا يمكن إنكار الدور الذى تلعبه الضرائب فى دعم الإنفاق العام للموازنة، وقيام الحكومات بدورها للإنفاق على الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.