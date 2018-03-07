سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 7-3-2018 واستقرار العملة السعودية







كتبت- دانه الحديدى

بعد التراجع الذى سجلته العملة السعودية خلال تعاملات أول أمس، استقر سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء الموافق 7-3-2018، مسجلا 4.67 جنيه للشراء، و4.70 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى الآن.

ووفقاً لبيانات عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، كالتالى:



سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.6838 جنيه للشراء

4.7105 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.67 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.67 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع



سعر صرف الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.66 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.66 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.65 جنيه للشراء

4.69 جنيه للبيع



سعر عملة الريال السعودى

صندوق التنمية العقارى السعودى يعتزم منح المواطنين ١٠٠ ألف قرض خلال 2018

يعتزم صندوق التنمية العقارية السعودى، تخصيص 100 ألف قرض سكنى مدعوم لمستفيديه هذا العام، فى أكبر دفعة على الإطلاق منذ تأسيسه قبل أربعين عاما، والتى يستهدف من خلالها الصندوق تقليص قائمة المنتظرين إلى النصف بنهاية العام الحالى.

وتضاف دفعات هذا العام إلى 85 ألف قرض، أتم الصندوق تخصيصها بالفعل العام الماضى، ضمن برنامج سكنى فى مرحلته الأولى.

وطبقا لما نشرته وكالات الأنباء، تشكل هذه القروض قفزة كبيرة فى أعداد المستفيدين مقارنة بمتوسط لم يكن يزيد على 12 ألف قرض كان الصندوق يوفرها سنويا قبل أن يتغير نظامهمن الإقراض المباشر من أمواله الذاتية إلى التعاون مع البنوك ومؤسسات التمويل، بحيث يغطى الصندوق ما قد يصل إلى 100% من أرباح القرض نيابة عن المستفيد، وفقا لمعايير تشمل مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة وغير ذلك.