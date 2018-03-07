سعر الدولار اليوم الأربعاء 7-3-2018 واستقرار العملة الأمريكية







كتبت- دانه الحديدى

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 7-3-2018، مقارنة بتعاملات أمس، بعد التراجع الذى شهده خلال الأيام الماضية، مسجلا 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع، وفقا لتعاملات البنك الأهلى.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر الدولار اليوم، كالتالى.



دولار

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.5665 جنيه للشراء

17.6660 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.54 جنيه للشراء

17.64 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع



سعر الصرف للدولار

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع



صرف الدولار

رئيس اتحاد المستثمرين العرب: 140 مليار دولار حجم استثمارات المصريين فى الخارج

قال السفير جمال بيومى، رئيس اتحاد المستثمرين العرب مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المصريين الذين يعيشون خارج مصر يستثمرون 140 مليار دولار فى الخارج، بأرقام صندوق النقد الدولى، لافتا إلى أن العرب يستثمرون 1800 مليار دولار فى الخارج.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور"، مع الإعلامى محمد الباز، أن زيارة صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى لمصر إضافة عظيمة لعلاقات قائمة بالفعل، موضحا أن علاقات الأخوة والمحبة بدأت عندما رد عمرو بن العاص حاكم مصر، على عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، وقال: "والله لأرسلن لك قافلة أولها عندك وآخرها عندى".