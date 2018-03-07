video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 مارس 2018 03:37 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 7-3-2018 واستقرار العملة الأمريكية

الأربعاء، 07 مارس 2018 12:48 م
سعر الدولار اليوم الأربعاء 7-3-2018 واستقرار العملة الأمريكية دولار - أرشيفية





كتبت- دانه الحديدى
إضافة تعليق

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 7-3-2018، مقارنة بتعاملات أمس، بعد التراجع الذى شهده خلال الأيام الماضية، مسجلا 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع، وفقا لتعاملات البنك الأهلى.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر الدولار اليوم، كالتالى.

 

دولار
دولار

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

17.5665 جنيه للشراء

17.6660 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

17.54 جنيه للشراء

17.64 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.55 جنيه للشراء

17.65  جنيه للبيع

 

سعر الصرف للدولار
سعر الصرف للدولار

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

17.55 جنيه للشراء

17.65  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

17.56  جنيه للشراء

17.66  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

 17.56 جنيه للشراء

 17.66 جنيه للبيع

 

صرف الدولار
صرف الدولار

 

رئيس اتحاد المستثمرين العرب: 140 مليار دولار حجم استثمارات المصريين فى الخارج

 

قال السفير جمال بيومى، رئيس اتحاد المستثمرين العرب مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المصريين الذين يعيشون خارج مصر يستثمرون 140 مليار دولار فى الخارج، بأرقام صندوق النقد الدولى، لافتا إلى أن العرب يستثمرون 1800 مليار دولار فى الخارج.

 

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور"، مع الإعلامى محمد الباز، أن زيارة صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى لمصر إضافة عظيمة لعلاقات قائمة بالفعل، موضحا أن علاقات الأخوة والمحبة بدأت عندما رد عمرو بن العاص حاكم مصر، على عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، وقال: "والله لأرسلن لك قافلة أولها عندك وآخرها عندى".

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار العملات الأربعاء 7-3-2018 وارتفاع كبير باليورو والاسترلينى

اسعار الدولار

سعر الدولار

اسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار

الدولار اليوم

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
بيت ساويرس يتفوق على البيت الأبيض.. ثروة "ناصف" تتجاوز ضعف ممتلكات ترامب

بيت ساويرس يتفوق على البيت الأبيض.. ثروة "ناصف" تتجاوز ضعف ممتلكات ترامب

11 لجنة تسوية عسكرية للموقف التجنيدى بالخارج.. اعرف العناوين والأرقام

11 لجنة تسوية عسكرية للموقف التجنيدى بالخارج.. اعرف العناوين والأرقام

لبيك اللهم لبيك.. "التضامن": بدء اختيار مشرفى حجاج الجمعيات السبت.. عدم تجاوز سن الستين أهم الشروط.. إلزام المقصرين فى خدمة زوار بيت الله بسداد كامل اشتراك الرحلة.. والانتهاء من تعاقدات الفنادق لـ12 ألف حاج

لبيك اللهم لبيك.. "التضامن": بدء اختيار مشرفى حجاج الجمعيات السبت.. عدم تجاوز سن الستين أهم الشروط.. إلزام المقصرين فى خدمة زوار بيت الله بسداد كامل اشتراك الرحلة.. والانتهاء من تعاقدات الفنادق لـ12 ألف حاج

الزمالك يسعى للتغلب على عدة أزمات فى ضربة البداية بالكونفدرالية.. سوء أرضية ملعب ديتشا الإثيوبى.. مواجهة منافس مجهول.. المشاركة الأفريقية الأولى لجلال و11 لاعباً.. وتحقيق نتيجة إيجابية قبل العودة أبرز التحديات

الزمالك يسعى للتغلب على عدة أزمات فى ضربة البداية بالكونفدرالية.. سوء أرضية ملعب ديتشا الإثيوبى.. مواجهة منافس مجهول.. المشاركة الأفريقية الأولى لجلال و11 لاعباً.. وتحقيق نتيجة إيجابية قبل العودة أبرز التحديات

لوبوان الفرنسية: حفيد حسن البنا طارق رمضان انتحل صفات أكاديمية وجامعية

لوبوان الفرنسية: حفيد حسن البنا طارق رمضان انتحل صفات أكاديمية وجامعية

رئيس البنك الأهلى: أصدرنا شهادات "أمان" بـ3.5 مليون جنيه فى 3 أيام

رئيس البنك الأهلى: أصدرنا شهادات "أمان" بـ3.5 مليون جنيه فى 3 أيام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة