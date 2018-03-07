زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر يضرب جنوب شرق إيران







(رويترز)

قالت وسائل إعلام رسمية إن زلزالا شدته 5.4 درجة هز جنوب شرق إيران مساء اليوم الأربعاء.

وذكرت أن مركز الزلزال كان على بعد 14 كيلومترا تقريبا من بلدة كهنوج فى إقليم كرمان.

ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى أو حدوث أى أضرار مادية. وقالت وسائل الإعلام إنه تم إرسال فريقين من الفرع المحلى للهلال الأحمر إلى المنطقة.

وهز زلزال شدته 4.9 درجة نفس المنطقة بعد دقائق من الزلزال الأول.

وفى نوفمبر تشرين الثانى ضرب زلزال شدته 7.3 درجة غرب إيران فى منطقة الحدود الجبلية مع العراق وأسفر عن مقتل 620 شخصا على الأقل وإصابة الآلاف.