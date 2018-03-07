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روسيا: المسلحون فى الغوطة الشرقية السورية يواصلون خرق الهدنة

الأربعاء، 07 مارس 2018 02:24 ص
روسيا: المسلحون فى الغوطة الشرقية السورية يواصلون خرق الهدنة مسلحون - أرشيفية





(أ ش أ)
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اتهمت وزارة الدفاع الروسية المسلحين فى الغوطة الشرقية السورية بمواصلة استهداف السفارة الروسية والبعثة التجارية الروسية ومركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة الواقعة فى دمشق، بما يمثل خرقا للهدنة هناك.

وقال اللواء يورى يفتوشينكو رئيس مركز المصالحة فى سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم)، إن الهجمات من الأراضى الخاضعة لسيطرة المسلحين فى الغوطة الشرقية تتواصل على دمشق بما فى ذلك سفارة الاتحاد الروسى والبعثة التجارية الروسية ومركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة.

ونقلت (روسيا اليوم) عن يفتوشينكو قوله إن الجماعات المتشددة الناشطة فى الغوطة الشرقية تستهدف باستمرار القوات الحكومية لدفعها على الرد بالمثل، مشيرا إلى أن المسلحين يواصلوت خرق الهدنة الإنسانية فى الغوطة الشرقية.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولى جلسة طارئة غدا الأربعاء لبحث فشل الهدنة فى سوريا التى أقرها المجلس سابقا.

يأتى ذلك بعد مطالبة كل من فرنسا وبريطانيا بعقد اجتماع طاريء لمجلس الأمن لبحث فشل تطبيق وقف إطلاق النار الذى أقره المجلس لمدة 30 يوما فى سوريا.

 


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